Pau Riba, Love of Lesbian i la Sala Apolo, premiats al Festival Altaveu

Pau Riba, Love of Lesbian, Núria Graham, Bad Gyal, Ferran Palau, el col·lectiu No Callarem i la Sala Apolo –en el seu 75 aniversari- han estat els guardonats de la 30a edició del Festival Altaveu. El certamen se celebra del 7 al 9 de setembre a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i els guardons s'han entregat en una cerimònia aquest dijous.

Aquesta edició s'ha entregat per primera vegada el Premi Alça la Veu, un guardó dedicat especialment a la reivindicació de la cultura amb l'objectiu de fer valdre la lluita per la llibertat d'expressió en el món cultural. El premi ha estat per al col·lectiu No Callarem, que ha aglutinat sectors del món de la cultura i la societat després de les actuacions judicials contra Valtonyc i Pablo Hasel, entre d'altres. El Jurat dels Premis Altaveu 2018 esta compost per Jordi Bianciotto, Consol Sáenz, Jordi Beltran, Marta Salicrú i Helena M. Alegret.



Pel que fa a la programació musical del festival, aquest any hi ha concerts de Morgan Ji, Vieux Farka Touré, Anna Ferrer, El Petit de Cal Eril, Brighton 64 i Trau. La producció pròpia 'Alça la veu', dissenyada per al festival, és un dels punts destacats del cartell. Hi participen diferents creadors que treballaran en un projecte comú de posada en valor de la veu. Dolo Beltran, com a mestre de cerimònies i cantant principal, hi aportarà el punt de fil conductor amb els artistes locals i els artistes convidats per a l'ocasió, com ara Maria Arnal & Marcel Bagés, Quimi Portert, Enric Montefusco, Rupert Ordorika, Roger Mas i Paula Valls.