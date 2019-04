Rubén Olmo serà el nou director del Ballet Nacional d'Espanya

El ballarí, 'bailaor' i coreògraf sevillà Rubén Olmo (1980) substituirà Antonio Najarro al capdavant del Ballet Nacional d'Espanya (BNE), segons ha anunciat la directora general de l'Institut de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), Amanda de Miguel. Naranjo era el director del BNE des del 2011. Entre els objectius d'Olmo al capdavant de la companyia hi ha divulgar la dansa espanyola, conservar i recuperar el patrimoni, crear una plataforma de treball per als nous creadors i obrir la companyia a les avantguardes de la dansa. "Estem acostumats que el ballet sigui un èxit, però si falla no passa res perquè el que vindrà després serà una genialitat", ha expressat Olmo, que accedirà al càrrec l'1 de setembre i tindrà 5 anys de mandat per fer-ho realitat. El seu sou serà de 75.000 euros i gestionarà un pressupost d'1.125.000 euros. A més, podrà cobrar fins a 30.000 euros per drets de coreografies.

Rubén Olmo és Premio Nacional de dansa (2015) en la modalitat d'interpretació. Llicenciat en dansa espanyola i clàssica pel Conservatori de Sevilla, on va ingressar amb 9 anys, és coreògraf i director de dansa espanyola. Amb 14 anys va entrar a la Compañía Andaluza de Dansa i va debutar amb 16 en la de Javier Barón amb 'El pájaro negro'. Amb 18 va fer el salt al BNE, on va interpretar rols de protagonista en muntatges com 'Luz del alma' i 'La Celestina'. Recentment s'ha endut el premi de la crítica del 23è Festival de Jerez.