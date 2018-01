La Sala Apolo celebra 75 anys cremant pista

La primera pedra de l’Apolo no es va col·locar amb la intenció de fer-ne una sala de ball. El 1935 Josep Vallès Rovira va veure en la cantonada entre el Paral·lel i el carrer Nou de la Rambla l’espai ideal per aixecar-hi un parc temàtic. L’emprenedor va crear així Autopark, el primer parc d’atraccions indoor d’Espanya, un oasi de disbauxa que va funcionar cinc dècades. Per fer créixer l’oferta d’oci de l’espai, el 1943 Vallès Rovira va convertir una de les sales de l’edifici en una zona de ball que es va inaugurar al juny, durant la festa major de Barcelona. Era el naixement de l’Apolo, la sala de ball que fa més temps que està oberta ininterrompudament a Espanya.

75 anys després d’aquell inici, els responsables de l’Apolo han preparat una extensa celebració de l’efemèride. “És una sala històrica, mereixia alguna cosa més que una festa”, afirma el director de l’Apolo, Albert Guijarro. Sota l’eslògan “Tot canvia. Res canvia”, l’aniversari s’allargarà durant tot l’any amb activitats i iniciatives. El lema fa referència, sobretot, al fet que durant aquestes set dècades i mitja el ball s’ha mantingut com una de les propostes d’oci més populars. “Ballaven els nostres avis i segueixen ballant les noves generacions -afirma Guijarro-. No volem donar per acabat un episodi, sinó constatar que l’Apolo segueix més viu que mai”. Aprofitant l’efemèride, la historiadora Eva Espinet ha resseguit la trajectòria de la sala i n’ha elaborat un recorregut històric a través de les veus de més de 80 persones que hi estan vinculades. Aquesta biografia de la sala prendrà forma de llibre amb el títol 75 anys sense parar de ballar, que editarà Comanegra i es publicarà al maig.

La VI Flota dels EUA

La presència dels marines de la VI Flota Americana i les taxi girls a l’aleshores batejat com a Baile Apolo, les matinés de boxa, les actuacions de la Maña i Merche Mar i les exhibicions d’hoquei patins són alguns dels moments que van deixar empremta a la sala i que el llibre rescata de la memòria. “L’Apolo es va convertir no només en un lloc d’oci, sinó també en un punt de trobada amb el veïnatge”, recorda Espinet, que subratlla que l’edifici fins i tot “va ser l’escenari d’algunes pel·lícules”. L’efemèride també servirà per rememorar les sessions de DJ que l’Apolo va encetar el 1992 i que la van convertir en una sala pionera d’aquesta oferta musical. En paral·lel, el llibre parlarà de l’Orquestra Apolo, que va actuar durant més de 50 anys a la sala. La trajectòria històrica de la sala també es podrà seguir amb una exposició retrospectiva titulada Apolo, l’atracció del Paral·lel, que inclourà fotografies inèdites i material visual emblemàtic com ara cartells i programes de mà.

La celebració de l’efemèride comptarà amb tres exposicions més: una sobre cartellisme i imatge gràfica de la sala, una amb la selecció de les millors fotografies d’artistes a l’escenari de l’Apolo i una amb imatges en què el públic sigui el protagonista. Així mateix, la sala prepara el documental La joventut balla, que dirigirà Marc Crehuet i que s’estrenarà a la tardor. També en clau cinematogràfica, la Filmoteca de Catalunya acollirà un cicle de cinema sobre el ball i els clubs comissariat per Joan Pons. Tot plegat es complementarà amb xerrades i debats sobre com s’ha transformat la sala i l’oci a Barcelona.

Una festa per a cada estil musical

Al marge d’aquestes activitats, l’Apolo té a punt una sèrie de concerts i festes commemoratives que desenvoluparà al llarg de l’any. L’inici oficial de l’aniversari tindrà lloc amb una actuació musical d’una formació que la sala mantindrà en secret fins pocs dies abans. En paral·lel, els clubs que l’Apolo acull de dilluns a diumenge tindran les seves celebracions particulars el 2018. “Actualment acollim un ampli ventall d’estils musicals. No tenia sentit ajuntar-los en un sol dia, així que hem volgut crear una festa per a cadascun d’ells”, diu Guijarro. Entre aquestes sessions previstes n’hi ha una d’encapçalada per la música electrònica de la mà del club Nitsa, una de música d’arrel i urbana amb Caníbal i una protagonitzada pels Nasty Mondays.

El swing tindrà el seu espai particular en la celebració de l’aniversari amb una sessió que convertirà al gènere els hits de la música pop més votats pel públic. Una altra de les propostes musicals és una marató de 12 hores amb les actuacions de grups emergents i veterans. Per coronar el pastís de l’aniversari, l’Apolo es reserva una cirereta que, de moment, és secreta: a finals d’any la sala acollirà un gran concert a càrrec d’una formació internacional, el nom de la qual l’organització encara no ha volgut revelar.