"Sant Jordi se celebrarà, però ja veurem com". Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors de Catalunya, crida a la calma davant la incertesa que s'estén i que també afecta, com la resta del sector cultural, el llibre. Sobretot pel que fa a una de les cites més importants de l'any, la diada de Sant Jordi, el 23 d'abril. "Hem d'esperar una mica, encara no estem en l'escenari de plantejar-nos anul·lar la diada, en parlarem la setmana entrant", comenta. Tixis apunta que la prohibició de realitzar actes que apleguin més de 900 persones s'acaba el dia 26 de març: "Encara tenim marge i la nostra previsió és que se celebri amb normalitat".

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha afirmat aquest migdia, després d'una trobada amb el sector del teatre, també fràgil per la pandèmia, que de moment Sant Jordi "tira endavant". " Ara per ara, Sant Jordi tira endavant. Però no sabem què passarà aquesta tarda. Si hem de seguir els models de la Xina o Itàlia... potser aquesta tarda s'ha de cancel·lar", ha advertit.



Mentrestant, les presentacions de llibres es van anul·lant progressivament. Grup 62 ha cancel·lat el gruix d'actes previstos. "Pel que diuen les autoritats sanitàries, la cosa més prudent i responsable és no fer-ne", diu Josep Lluch, editor de Proa. "No hem de posar en perill la salut de ningú i no es pot frivolitzar la qüestió", afirma. La idea és poder fer-les més endavant, però afegeix: "Ja sabem que es perdrà molta cosa pel camí". De cara a Sant Jordi és més aviat escèptic: "És molt complicat que es pugui celebrar, i encara més quan veus escenaris com els d'Itàlia, on han tancat els negocis". També assenyala que la Fira del Llibre de València, que se celebra una setmana després de Sant Jordi, s'ha suspès. "En tot cas, el món del llibre ha de saber sobreposar-se a les situacions complicades i tirar endavant".

"Si ens confinen, serà meravellós per llegir", opina Maria Bohigas, editora de Club Editor. Conscient que el cop econòmic que suposa la pandèmia també afectarà el sector del llibre, hi veu el costat positiu: "Ens hem de preparar per a una primavera en què es recuperarà el funcionament natural del llibre", diu fent referència a tenir temps per llegir. Engegant tot just ara la campanya de promoció de Boulder, la novetat d'Eva Baltasar, han ideat amb la llibreria La Calders un nou sistema de presentació, que consisteix en allargar-la de 18 a 21 h de manera que mai es concentrin gaires persones al local. La presentació es farà el divendres 13 i estan a l'expectativa per veure quina serà la resposta del públic. "Estem parlant de com ho farem a partir d'ara, perquè en les presentacions hi ha implicats els autors, els editors, els llibreters i també els lectors... Potser hauríem de recórrer a un sistema B i fer presentacions en streaming".

"Veig el panorama molt negre, i gairebé segur que Sant Jordi se suspendrà", comenta una llibretera de Barcelona, que demana mantenir-se en l'anonimat. De moment explica que ha congelat les comandes que havia realitzat per a la diada a l'espera de com evoluciona la pandèmia. "Sé que és difícil psicològicament i que ens demanen que mantinguem la calma, però trobo que en el discurs sobre la gravetat del virus hi ha moltes contradiccions". A la seva llibreria, dissabte encara s'hi farà una presentació, però de cara a la setmana entrant i les següents ja s'han anul·lat. "Crec que anem darrere d'Itàlia i ja veurem com ens en sortirem".