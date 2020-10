Sergi Ferrer-Salat, l'empresari que vol deslliurar del mercat la música i els llibres

Sergi Ferrer-Salat (Barcelona, 1968) dirigeix un dels negocis farmacèutics més importants del país i alhora està plenament abocat al món de cultura. La vol alliberar dels interessos comercials i expandir-la. La fundació que presideix té múltiples projectes relacionats, sobretot, amb la música: fa més de vint anys que atorga els premis Reina Sofia de creació musical; col·labora amb e l Festival de Jazz de Barcelona, amb un programa de masterclasses dels grans noms del jazz internacional al Conservatori del Liceu; atorga les Beques Ferrer-Salat a joves músics, i amb el Liceu i la Fundació d'Escoles Parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona té un programa d'educació musical a Primària per a la integració social en entorns desafavorits. Els projectes musicals de la seva fundació no deixen de créixer. Fa poc, amb el departament de psiquiatria i salut mental de la Vall d'Hebron, ha impulsat el Hip Hop Project In, que intenta ajudar amb la música els refugiats que arriben a Catalunya i que han sigut diagnosticats amb trastorn d'estrès posttraumàtic.

Properament, a finals de febrer del 2021, iniciarà una nova aventura relacionada amb el món del llibre: la llibreria Finestres, que tindrà dos locals davant per davant als números 249 i 250 del barceloní carrer Diputació. La nova llibreria impulsarà també quatre premis i beques literàries que repartiran anualment 90.000 euros a novel·listes i investigadors. Ferrer-Salat té les idees molt clares i quan parla de cultura, sobretot de música, s'entusiasma. La llibreria, explica, vol que sigui un espai per llegir: "Vull que puguis asseure't en qualsevol racó i passar-te hores llegint, que es creï la simbiosi perfecta entre el lector i el comprador de llibres". Els premis i beques que s'atorgaran volen "empoderar" els escriptors. Així, per exemple, el Premi Finestres de Narrativa donarà volada a obres que hagin pogut passar desapercebudes: "Volem donar una segona oportunitat a les obres ja publicades, que qui vulgui ser escriptor ho pugui ser més enllà dels interessos comercials", diu Ferrer-Salat. L'empresari i mecenes explica que molts llibres han marcat la seva vida i han fet que prengués consciència de moltes coses i, en segons quins casos, han marcat un abans i un després. "La lectura m'ha ajudat a prendre consciència del món en què visc i a actuar".

Ferrer-Salat està plenament convençut del poder transformador de la cultura: "Sempre he cregut que l'objectiu de la filantropia i del mecenatge és erradicar la necessitat de la caritat. La cultura i la música poden empoderar la ciutadania". Per a l'empresari no hi ha res tan satisfactori com veure com les ajudes atorgades han "transformat vides": "Apel·lo a l'emoció, a tenir una relació directa amb la gent i a viure de prop com a través de la cultura les seves vides han canviat, crec que aquest és el millor incentiu". La cultura, segons Ferrer-Salat, té un gran poder cohesionador: "Les societats profundament desiguals són nefastes i no hi ha regió on això sigui tan paradigmàtic com l'Amèrica Llatina, on hi ha una gran falta de seguretat, molta violència i triomfen els populismes –reflexiona l'empresari–. La cultura ajuda a crear societats més igualitàries i, si només penses en el treu propi interès i creus que les desigualtats extremes no t'afectaran, és que ignores moltes coses, perquè acabaràs vivint en una gàbia d'or".