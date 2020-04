Bruce Springsteen, somnis i esperances contra el coronavirus

"Benvinguts a Jersey 4 Jersey. Som aquí per ajudar els nostres sanitaris i aquells que han perdut gent estimada, que estan patint o morint a causa d'aquesta malaltia terrible aquí, ara mateix, al nostre estimat estat". Bruce Springsteen, amb una camisa blava i acompanyat per la seva dona, Patti Scialfa, va engegar així el concert benèfic organitzat per recaptar fons per a la lluita contra el coronavirus a Nova Jersey, un dels estats nord-americans més castigats per l'epidèmia, amb més de 5.000 morts confirmades d'una població de prop de 9 milions.

En contrast amb el cartell d'estrelles internacionals que exhibia fa uns dies el concert benèfic One World, a Jersey 4 Jersey la representació va ser més local: artistes de Nova Jersey com Springsteen, Bon Jovi, Halsey, Charlie Puth, Tony Bennet i uns Fountains of Wayne reunits per homenatjar Adam Schlesinger, un dels compositors de la banda, que va morir fa unes setmanes per covid-19 amb només 52 anys. També va ser una versió més humil i concreta, amb només una hora d'actuacions i petites intervencions de celebritats de l'estat com Danny DeVito, Whoopy Goldberg i Jon Stewart.

Amb guitarres acústiques, Springsteen i Scialfa van començar interpretant Land of hopes and dreams, la cançó que el Boss va compondre per a la seva gira de reunió amb l'E Street Band –i que van tocar en directe per primer cop a Barcelona el 1999–. No és un dels temes més coneguts del cançoner del Boss, però té versos estranyament adequats per al moment que vivim com " You don't know where you're goin' now / But you know you won't be back" ("No saps cap on vas ara mateix / Però sí que saps que no tornaràs enrere").

Vestits amb la sobrietat habitual, Scialfa de negre i Springsteen amb camisa texana arromangada, la parella va interpretar un altre tema, la versió de Tom Waits Jersey Girl, un clàssic dels concerts de Springsteen des dels 80 que tots dos ja cantaven encaramel·lats durant la gira de Born in the USA, quan encara no eren parella (oficial) i Scialfa acabava d'aterrar a l'E Street Band com a corista. La veu de Springsteen s'ha anat fent rugosa amb els anys, però encara s'omple d'esperança en els " sha la la" de la tornada. El petó i l'abraçada final del Boss a Scialfa, exclamant "La meva noia de Jersey!", posava el punt final a la seva intervenció.

Jon Bon Jovi enfosqueix la seva pregària

La jerarquia dels artistes del cartell es va posar de manifest en els únics que van tocar més d'un tema: Springsteen i Jon Bon Jovi. El cantant de Bon Jovi, a qui l'epidèmia ha obligat a cancel·lar una gira amb la banda, va estrenar una cançó que havia escrit durant les últimes setmanes, la balada d'aires country Do what you can, amb referències al confinament i el vers final " We're gonna get through this together until I see you once again" ("En sortirem plegats fins que et pugui veure un altre cop"). L'altre tema del músic va ser el gran himne de la banda, Living on a prayer, amb un començament a cappella i acords menors que enfosquien la cançó, punt àlgid de tots els concerts de Bon Jovi.

L'estrella pop emergent Halsey va aportar frescor mil·lennial amb un medley de Finally i Beautiful stranger amb l'acompanyament per streaming d'una violinista, un pianista i una guitarrista. I la veterania la va posar Tony Bennet, nascut a Nova York però fill adoptiu de Nova Jersey, que va picar l'ullet a la seva amiga Lady Gaga interpretant la mateixa cançó que ella va cantar fa uns dies al concert One World, Smile, que es basa en el tema instrumental que Chaplin va compondre per a Temps moderns.

L'ombra de Springsteen va planar sobre l'actuació de Charlie Puth, que des de la casa dels seus pares va interpretar amb el piano una versió de la seva cançó favorita del Boss, Growing up, del llunyà Greetings from Asbury Park amb què va debutar Springsteen el 1973. Però un dels moments més emotius va ser el record de Schlesinger que van fer els seus companys de Fountains of Wayne, reunits per la màgia de l' streaming, amb la cantautora Sharon Van Etten ocupant al baix el lloc del músic desaparegut. "Aquesta és per a l'Adam, per als seus pares, per als seus fills i per a Nova Jersey", va dir el cantant Chris Collingwood abans de tocar Hackensack, un tema de Schlesinger que pren el seu nom d'una ciutat de Nova Jersey.