Teatres i auditoris accepten la retallada d'aforament però insiteixen: "Som una opció segura"

Les noves restriccions plantejades per Salut, que entren en vigor aquest dijous, limiten novament l'activitat als teatres, cinemes i auditoris: es passa d'un aforament del 70% a un del 50%. Teatres públics com el Liceu, el Teatre Nacional i el Teatre Lliure ja mantenien la seva capacitat limitada a la meitat de la platea, però les sales privades i de més petit format havien estirat les butaques fins al màxim permès per quadrar els comptes. Ara hauran de fer marxa enrere. "Són males notícies per a tothom -diu Isabel Vidal, presidenta de la patronal dels teatres, Adetca- però els teatres estarem oberts", defensa. En alguns casos, caldrà canviar o retornar el preu de les entrades. En la majoria, com que la venda és d'última hora, es podrà bloquejar la venda i ressituar els espectadors. L'Auditori ha establert que, si la mesura s'allarga o en el futur van ballant els aforaments, es quedaran fora els últims en comprar entrades.

Els teatres demanen ajudes

Tot i que la mesura era inesperada, el sector veu un canvi substancial respecte a la primera onada de rebrots, en què es va plantejar el tancament total de l'activitat al juliol. Que al setembre s'aprovés que la cultura és "un bé essencial", després de la pressió de tots els sectors, ha estat crucial per evitar mals majors. Només continuen tancades sales de concerts i discoteques, però no cinemes ni teatres. "S’ha vist que som una activitat que hem d’estar oberta", diu Vidal. De tota manera, lamenta que s'hagi hagut d'incloure els teatres al pack de restriccions perquè només això ja té un efecte directe en la venda: "Les notícies condicionen molt la demanda, que ja es contrau sola, no caldria que ens toquessin constantment l'aforament. Si ho fan, necessitem campanyes i ajuts", afirma. Aquest mateix dijous Adetca es reuneix amb Cultura per plantejar aquesta "prioritat" amb campanyes per incentivar el consum i ajudes directes. La caiguda de la recaptació és abismal. "Després de tot l'esforç de sensibilització de les administracions i els polítics durant els fets de juliol, no té sentit que nosaltres ens fem enrere, tot i el risc econòmic extrem", diu Jordi Sellas, productor de La jaula de las locas. Els productors insisteixen que la clau és que el públic tingui la percepció que la cultura és segura. "Els teatres i museus poden ser els únics llocs segurs per a les activitats en temps de lleure", diu Sellas.

On sí que han tancat les activitats artístiques en espais municipals és a Tarragona, des d'aquest dimarts. La Sala Trono s'ha vist obligada a tancar, en principi fins a finals de mes, i a suspendre les obres previstes per a aquest octubre. Esperen poder reprogramar les companyies "el més aviat possible", diuen des de la sala. El Petit de Cal Eril se n'ha assabentat per xarxes.

Cancel·len el nostre concert a Tarragona del dia 31... ni ens avisen, ho hem vist per tuiter, ni expliquen el perquè. En fi, la paraula cultura se la poden posar allà on vulguin. https://t.co/1Ou37St35Y — elpetitdecaleril (@petitdecaleril) October 13, 2020

L'impacte de la retallada

Els esdeveniments especials que tenen lloc aquesta setmana estan a l'expectativa de saber si han d'adaptar els aforaments. És el cas de la Biennal de Pensament de Barcelona, la Fira Mediterrània de Manresa i el Festival de Sitges. Aquest últim havia posat a la venda el 70% d'aforament, que hauria de rebaixar de cara al cap de setmana de clausura. "Ho estudiarem amb les institucions", ha afirmat Ángel Sala, que també ha explicat que la venda d'entrades està al 53% de l'any passat per l'impacte de la pandèmia.

Per a les sales més petites, aquesta retallada d'aforament té un impacte important, malgrat que no es plantegen tancar portes. El Versus Glòries reestructurarà la programació. "Ho estem fent bé, i ara més que mai necessitem aquest espai cultural per distreure'ns i trobar-nos amb més gent en un espai segur", diu Jofre Blesa, codirector del teatre. La Sala FlyHard, que al 50% es queda amb 23 butaques i al 70% amb 30, han apujat el preu de l'entrada de 14 a 20 euros. "Amb el 70% fèiem la pau, al 50% no surten els números, però de moment seguirem. No tancarem, aguantarem fins que puguem", diu Clara Cols, de la FlyHard, que està a l'expectativa de si "la gent deixa de fer coses".

La tardor havia començat amb bon peu per als teatres, que ara veuen perillar de nou tota la pedagogia feta els últims mesos.