The Weinstein Company, en suspensió de pagaments

El consell d'administració de l'estudi cinematogràfic i televisiu The Weinstein Company té la intenció de declarar l'empresa en suspensió de pagaments després que han fracassat les negociacions per a la seva venda a un grup d'inversors liderats per Maria Contreras-Sweet, exfuncionària del govern de Barack Obama.

"Encara que reconeixem que es tracta d'un resultat molt desafortunat per als nostres treballadors i creditors, i per a qualsevol víctima, el consell no té cap altra alternativa que buscar l'única opció viable per maximitzar el seu valor: engegar un procés ordenat de fallida", ha explicat la direcció de l'estudi en un comunicat publicat per 'Los Angeles Times'.

La decisió de declarar la suspensió de pagaments es produeix després del fracàs de les negociacions amb el grup liderat per Contreras-Sweet, responsable de l'administració de pimes dels Estats Units entre 2014 i 2017, en una operació d'uns 405 milions d'euros que tenia el suport de l'inversor Ronald Burkle i de la firma de capital privat Lantern Asset Management.

Les converses entre les parts van arribar a un punt mort després que l'11 de febrer el fiscal general de l'estat de Nova York, Eric T. Schneiderman, va presentar una demanda contra The Weinstein Company i The Weinstein Company Holdings (TWC), així com contra Harvey i Robert Weinstein, en què al·legava que no van protegir els seus treballadors de l'assetjament sexual, la intimidació i la discriminació per part de l'aleshores conseller delegat de la companyia, Harvey Weinstein.

En la demanda davant el Tribunal Suprem del comtat de Nova York, el fiscal general assenyalava les "violacions gravíssimes" del codi dels drets civils de l'estat de Nova York, dels drets humans i de les lleis mercantils. La demanda també va incloure testimonis de víctimes d'assetjament sexual, intimidació i discriminació, i reclamava que "qualsevol venda de TWC havia de garantir que les víctimes serien compensades i que ni els autors dels delictes ni els qui van permetre els delictes puguin enriquir-se de manera injusta".