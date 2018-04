They Might Be Giants i Albert Pla se sumen al cartell del Vida

They Might Be Giants, Albert Pla, Tensnake i la programació del Vida Club són algunes de les noves incorporacions al cartell de la cinquena edició del Vida Festival, que se celebrarà a Vilanova i la Geltrú del 28 de juny a l'1 de juliol.També s'hi afegeixen The New Raemon & McEnroe, J. Bernardt, Est Oest, Vetviolet, Desert, Jordi Lanuza, Xavi Alías i Da Souza. Pel que fa a la programació electrònica del Vida Club, comptarà amb divuit DJ, amb un protagonisme especial dels que tenen residència en clubs i festivals.

Les incorporacions acompanyaran artistes i grups ja confirmats, entre els quals destaquen Franz Ferdinand, St. Vincent, Iron & Wine, Calexico, Los Planetas, Curtis Harding, Nick Mulvey i Joe Crepúsculo.

Els últims abonaments per al Vida 2018 segueixen a la venda al preu de 85 euros (més despeses de gestió) juntament amb les altres opcions d'accés, com Wild Side, Kids, Family Pack i les entrades de dia.