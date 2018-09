Torna la festa del cinema amb entrades a 2,90 euros

Aquest dilluns arriba la quinzena edició de la Festa del Cinema. Fins al 3 d'octubre es podran aconseguir entrades per 2,90 euros en els cinemes del territori espanyol. Per aconseguir-les, els espectadors s'han d'acreditar a la web www.fiestadelcine.com (exceptuant els menors de 14 anys i els més grans de 60). Organitzada per la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics (Fedicine), la Federació de Cinemes d'Espanya (FECE) i l'Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals (ICAA), té com objectiu aconseguir que augmenti el número d'espectadors que assisteixen regularment als cinemes.

Us destaquem algunes de les pel·lícules que podreu veure aquesta setmana:

'El Reino'

Dirigida per Rodrigo Sorogoyen, la trama pot recordar alguns dels escàndols de corrupció més importants dels últims anys: Gürtel, els sobresous, les llibretes B... Sorogoyen retrata, amb un ritme trepidant, la podridura política i moral de la classe política espanyola.

'Alpha'

L'odissea d'un noi que sobreviu amb l'ajuda d'un llop (té moltes reminiscències de les obres de Jack London) en una prehistòria plena de paisatges imponents. Una història per a públic familiar sobre l'amistat i els vincles que es poden crear entre l'home i el que acabaria esdevenint un animal domèstic.

'Happy end'

Michael Haneke torna a la càrrega amb aquest film en què la càmera (ben freda) retrata una família de l'alta burgesia francesa plena de secrets obscurs. El cineasta no té pietat amb una Europa que ha tancat els ulls a la misèria dels altres. Els amants de l'obra del cineasta trobaran alguns personatges que els remetran a la seva filmografia anterior.

'Johnny English: De nuevo en accción'

Un ciberatac ha revelat la identitat de tots els agents secrets de la Gran Bretanya i l'únic home que ho pot solucionar és el singular Johnny English, que haurà d'enfrontar-se a l'imparable avenç de la tecnologia. Per riure amb l'humor i els xous de Rowan Atkinson.

'Girl'

Càmera d’Or al Festival de Canes i guanyadora d’un munt de premis arreu on presenta, ' Girl' , l’' opera prima' del belga Lukas Dhont , és una astuta i emocionant exploració de l’adolescència transgènere a partir d’una història d’iniciació. La Lara somia a convertir-se en ballarina de dansa clàssica i haurà de superar totes les fronteres i adversitats provocades per haver nascut amb un cos d’home.

