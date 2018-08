El prior del Valle de los Caídos diu que deixarà exhumar Franco si l'hi demana el rei

El prior del Valle de los Caídos s'ha oposat frontalment a qualsevol canvi que afecti la basílica on reposen les restes de Franco. Primer va deixar el Senat plantat per esquivar el conflicte. Després pretenia vetar l'entrada dels tècnics que havien d'inspeccionar l'església per valorar la possibilitat d'exhumar restes de soldats enterrats allà. Finalment va creure el president de la Conferència Episcopal, Ricardo Blázquez, que afirmava que la comunitat benedictina –que des del 1958 gestiona l'espai, de titularitat de Patrimoni Nacional– havia de cedir davant una sentència judicial.

Després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fes pública, tan bon punt va ser nomenat, la seva intenció d'exhumar Franco, el prior Santiago Cantera s'hi ha tornat a oposar. L'argument és que els nets del dictador no es volen fer càrrec del cadàver. De fet, aquest és el motiu pel qual l'exhumació s'ha endarrerit més del que s'havia compromès el president: els familiars es desentenen de les restes. Segons Eldiario.es, però, ara el prior estaria disposat a cedir si l'ordre prové del rei Felip VI. La justificació: qui va entregar el cos de Franco a la comunitat va ser el rei emèrit Joan Carles I i, per tant, també ara dependria del cap d'estat.

El govern espanyol va anunciar al juliol que ajornava l'exhumació per després de l'estiu.