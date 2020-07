Sant Jordi, a la corda fluixa arran de les noves restriccions per contenir el coronavirus

La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha anunciat aquest divendres que "probablement no es podrà celebrar Sant Jordi", que estava previst el 23 de juliol, a causa de l'augment de casos de coronavirus. "Estem acabant d'analitzar el tema i parlant amb el sector. Però volem acabar de valorar-ho amb ells", ha dit.

L'anunci l'ha fet en la roda de premsa del Govern en què han explicat les noves restriccions per contenir el coronavirus i que afecten de ple el sector cultural. Les noves mesures s'adrecen als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona, i es prohibiran durant quinze dies les trobades i les reunions tant en l'àmbit privat com públic, per això se suspèn l'activitat cultural en centres tancats com ara teatres i sales de concert: "Se suspèn l'obertura al públic d'equipaments culturals com ara arxius, locals i establiments on es desenvolupen espectacles públics, com ara teatres, cinemes", ha especificat Budó. En canvi, biblioteques i museus continuen oberts perquè "són espais segurs". Tanmateix, els centres que compleixin les mesures de seguretat essencial i comptin amb el vistiplau del Procicat podran mantenir les portes obertes. Pel que fa al Festival Grec, Budó ha assenyalat que "ho han d'acabar de valorar en el marc del Procicat", però ha subratllat les mesures de seguretat que s'hi realitzen, com ara les distàncies entre les persones: "Està molt controlat".

Es confirmen així les reticències que va expressar fa uns dies sobre la idoneïtat de celebrar un acte multitudinari a l'espai públic com el previst per Sant Jordi mentre les xifres d'infectats pel coronavirus "no deixa de créixer" a Catalunya, segons ha assenyalat Meritxell Budó, portaveu el Govern.

D'altra banda, l es últimes setmanes algunes llibreries i editorials ja han anat anunciat que no participaran en la festa davant la situació sanitària. L'associació d'editorials independents Llegir en Català va explicar dijous que no posarà parada al passeig de Gràcia "per responsabilitat" . Fora de Barcelona, la llibreria l'Odissea de Vilafranca del Penedès, per exemple, ha pres la mateixa decisió i no instal·larà parada a la rambla de Sant Francesc. Reus també ha cancel·lat l'edició de Sant Jordi d'estiu.