La Virreina desplega en una exposició l'assaig cabdal de Susan Sontag 'Sobre la fotografia'

La sèrie d'assajos que la teòrica i escriptora nord-americana Susan Sontag (1933-2004) va reunir l'any 1977 sota el títol de Sobre la fotografia van marcar un abans i un després en els estudis sobre les imatges. Més de 40 anys després segueix sent tan actual que La Virreina Centre de la Imatge inaugura aquest dimarts els nous espais que ha guanyat a peu de La Rambla amb una exposició sobre el llibre. " Sobre la fotografia té avui tota la vigència", diu el director de La Virreina i comissari de la mostra, Valentín Roma. "El llibre conté un munt de nocions –subratlla–, com que vivim en un món saturat d'imatges, on la imatge està en perill d'obsolescència. També des de quina perspectiva ètica i política es pot jutjar una imatge; aquesta és la pregunta fonamental de Sontag. Ella té un punt molt moralista a l'hora de parlar de les imatges, i fins tot no ha perdut la vigència quan parla dels Estats Units". La modernitat del llibre també es troba en el fet que recorda el món d'internet: "Té la sensibilitat gairebé d'un usuari d'internet".

Tot i així, Sobre la fotografia segueix evocant la seva època. "Seguint una mica el gust dels anys 70, Sontag va manifestar un tipus de narració sobre la imatge que era molt diferent al que s'havia fet fins aleshores, un furor per parlar de la fotografia sense ser-ne un teòric estricte. Susan Sontag no és un conservador de museu ordenant imatges", explica Roma. Així que l'objectiu de la mostra, que està organitzada segons els diferents assajos que componen el llibre, és reconstruir amb una lògica museogràfica "la sensibilitat" de l'autora, com diu el mateix Roma, que funcionava per "núvols d'imatges" i "referències creuades" i que no era "sistemàtica". Pot ser que en un moment l'autora parli d'un anunci de càmeres Leica i després salti a una imatge turística i a continuació faci un nou salt per abordar la feina del fotògraf documental danès Jacob Riis.

Malgrat tot, la mostra no és una exposició de fotografia perquè, seguint les reflexions de Sontag sobre les reproduccions de les fotografies en llibres, s'hi exposen pàgines de fotollibres i sovint els llibres mateixos. "Vam agafar el llibre i vam buscar les referències que va fer sevir Sontag. La idea era mostrar què estava veient ella quan feia una associació", explica Roma.

"Fins i tot en alguns casos Sontag no és rigorosa, però és tremendament suggeridora, és una nova sensibilitat per parlar de les imatges, en què també trobaríem John Berger. Susan Sontag i John Berger serien els casos essencials. Són un tipus narrador de la imatge que no prové de la teoria i que té una prosa absolutament fascinant per parlar de les imatges", afegeix el director de La Virreina.

La inauguració de la mostra, amb motiu de la qual s'ha publicat l'assaig de Sontag en català, estava prevista per al 13 de març, però es va haver de cancel·lar a causa de l’estat d’alarma pel coronavirus. El mateix va passar amb les altres tres exposicions que també obren aquest dimarts.

Una bateria de frases manifest

Sobre la fotografia és ple d'afirmacions que recorden un decàleg sobre la fotografia o un manifest, i que el públic pot repassar gràcies a tots els fragments exposats en els àmbits d' A la caverna de Plató, en què Sontag va parlar dels usos de la fotografia i els límits de les representacions del dolor; Els Estats Units vistos per fotografies, obscurament, protagonitzat, entre altres, per la fotògrafa Diane Arbus; Objectes malencònics, sobre la fotografia i el surrealisme i les tradicions nord-americanes i europees de la fotografia; L'heroisme de la visió, en què Sontag va abordar la fotografia abstracta; Evangelis fotogràfics, centrat en qüestions com el coneixement que poden transmetre les imatges, i El món de la imatge, que conté una reflexió sobre la construcció de l'imaginari del capitalisme . "Les societats industrials converteixen els seus ciutadans en ionquis de les imatges; és la forma de contaminació mental més irresistible. No ens equivocaríem si parléssim de persones amb una compulsió per fotografiar", assegurava Sontag.

Coincidint amb Sobre la fotografia, també obren les portes Sisters!, la primera retrospectiva a l'Estat de la cineasta experimental Barbara Hammer (1939-2019); El bar de la senyora Olvido, un reportatge de Rafel Bernis de l'any 1979 sobre un establiment de l'antic barri Xino de Barcelona, i El tercer estat, de Daniel G. Andújar, sobre les utopies artístiques de la classe treballadora.