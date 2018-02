"La pesta borbònica és impune": les reaccions a la condemna de Valtonyc

El Tribunal Suprem ha confirmat aquest dimarts els 3 anys i mig de presó per al raper de sa Pobla Josep Miquel Àngel Arenas, Valtonyc, que ha estat condemnat pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries greus a la corona i calúmnies per les lletres de les seves cançons. La sentència ha despertat una allau de reaccions contràries per part d'artistes que han donat suport a Valtonyc i han rebutjat amb contundència la decisió del Suprem a través de les xarxes socials.

Com a músic i també com a valencià no puc oblidar ni perdonar que això és contra la meua pròpia llibertat. L’estat espanyol censura, la pesta borbònica és impune i tu podries estar al lloc de @valtonyc en qualsevol moment. @FreeValtonyc https://t.co/FDDkQ8My5V — Feliu Ventura (@FeliuVentura) 20 de febrer de 2018

Entre els artistes que s'han pronunciat sobre la sentència hi ha el raper Pablo Hasel, que també ha sigut jutjat per les seves cançons i està acusat d' enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona.

La indignación sin acción no sirve de nada. Que lo de Valtonyc, como tantos casos más, salga a las calles y se transforme en organización solidaria y revolucionaria, en militancia contra un régimen que viola todos los derechos y libertades fundamentales. — Pablo Hasel (@PabloHasel) 20 de febrer de 2018

Pel president de l'Obra Cultural Balear, Jaume Mateu, la condemna al raper mallorquí Valtonyc és "una barbaritat. Que una cançó et pugui costar més de 3 anys de presó és una ignomínia", assenyala Mateu a l'Ara. "Crec que aquesta sentència del Tribunal Suprem posa el llistó molt baix a la llibertat d'expressió". "A partir d'ara, què?", es demana el president de l' OCB. "Haurem d'anar alerta a tot el que deim per por de ser condemnats? Obrir la boca pot suposar una pena de presó molt alta", recalca Mateu. No obstant això, "no ens podem deixar atemorir i hem de continuar lluitant per les llibertats que tants anys ens ha costat d'aconseguir".

Algunes organitzacions, com el PEN Català i l'Associació Catalana pels Drets Civils, també han criticat la sentència del Suprem.

La condemna contra @valtonyc és inacceptable: demostra l’impacte alarmant de la Llei Mordassa, que ha servit per criminalitzar la protesta pacífica i el dissentiment a Espanya #llibertatdexpressió pic.twitter.com/Nyjnm23XXV — PEN Català (@PENCatala) 20 de febrer de 2018

Es confirma que el raper @valtonyc haurà de passar els propers 3 anys i 6 mesos tancat a la presó pel contingut de les seves lletres. Tot el suport a família i amics, ens teniu per tot el que calgui. Davant al repressió, només hi ha solidaritat! #LlibertatPresosPolítics — Ass. Catalana pels Drets Civils (@ACDretsCivils) 20 de febrer de 2018

Més per Mallorca ha qualificat la decisió del Suprem d'"innacceptable" i "injusta". El portaveu parlamentari de Més, David Abril, ha afirmat que "la sentència envia a presó un jove per les lletres de les seves cançons que podem no compartir, però que mai s'haurien d'utilitzar per part de ningú de forma interessada per anar contra el dret a la llibertat d'expressió". Segons el diputat, la sentència "s'emmarca en l'escalada de la por per part dels aparells de l'Estat i posa en entredit els fonaments de la democràcia i l'Estat de dret". En paral·lel , algunes formacions i polítics han reaccionat a través de les xarxes socials davant la ratificació de la sentència.

Empresonar a artistes per les seves lletres crítiques amb la monarquia és empresonar la llibertat d'expressió. Exigim la llibertat de @Valtonyc! https://t.co/fTEkC68h9v pic.twitter.com/woVha69rtu — Barcelona en Comú (@bcnencomu) 20 de febrer de 2018