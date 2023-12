Mor l'actriu Itziar Castro als 46 anys

BarcelonaL'actriu barcelonina Itziar Castro ha mort aquest dijous als 46 anys a causa d'un infart mentre nedava en una piscina de Lloret de Mar. Així ho ha informat el cineasta Frankie de Leonardis, amic de l'actriu. "Amb una carrera destacada en la indústria de l'entreteniment, Itziar Castro deixa una empremta inesborrable amb la seva notable actuació i el seu carisma", diu també la família en un comunicat en què es destaca que "va ser no només una actriu i artista talentosa, sinó una incansable lluitadora pels seus ideals i creences". "Va entomar cada desafiament amb una determinació i un coratge que van inspirar a molts. La seva contribució al món de l'art i la seva feina per la igualtat i la justícia social quedaran com un llegat perdurable de la seva passió i el seu compromís", continua el comunicat en què la família també demana "respecte a la privacitat" en aquest dol.

Es con profundo pesar que informamos del fallecimiento de la talentosa actriz Itziar Castro @ItziarCastro, ocurrido la pasada noche. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma. — Frankie De leonardis (@frankiedl) 8 de diciembre de 2023

Nascuda a Barcelona el 14 de febrer de 1977, Itziar Castro va treballar al teatre, el cinema i la televisió, i va ser nominada a millor actriu revelació als Premis Goya per la pel·lícula Pieles (2017), d'Eduardo Casanova, amb qui ja havia treballat al curtmetratge Eat my shit (2015). El 2018 va ser un dels seus millors anys, amb un paper a la sèrie Vis a vis, un cameo a Paquita Salas i una gran interpretació a la comèdia Matar a Dios, de Caye Casas i Albert Pintó.

Itziar Castro “posava llum allà on feia falta”. Així la recorda ahir el Festival Eufònic, del qual l’actriu i activista barcelonina era una assídua. “Una gran actriu, sempre amable, amb tanta energia i entusiasme”, l'ha descrit el cineasta J.A. Bayona. “Gràcies ser-hi sempre en tantes aventures”, ha dit Lluís Danés, que la va dirigir a la pel·lícula La vampira de Barcelona (2020). Són només tres exemples de l’allau de missatges de condol que lamenten la mort de l'actriu.

Era una gran admiradora de Julie Andrews, Concha Velasco, Audrey Hepburn i Angela Lansbury, i dels grans musicals clàssics de Hollywood, tal com va explicar a l'ARA el 2018 al periodista Pere Vall. “Els meus pares em deien que fes el que volgués però que estudiés. Més endavant van ser els primers a ajudar-me quan vaig dir que deixava els estudis convencionals per anar a fer teatre musical. Els hi dec la meva carrera. Totalment. M’han subvencionat i m’han deixat diners quan no en tenia. Els vaig obligar a venir als Goya quan vaig estar nominada per Pieles. Sovint entra gent al seu restaurant per preguntar si hi soc. Sé que els fa molta il·lusió que em vagi tan bé, però a mi no m’ho diuen directament. Ho diuen als altres i després els altres m’ho xerren, ha, ha!”, va dir Castro.

De petita feia classes de dansa perquè la seva veïna era professora de dansa a l’Institut del Teatre i el cap de setmana feia classes per als veïns. "I als 10 anys vaig veure Mar i cel i vaig dir «Jo ho vull fer, això». De fet, soc de la primera promoció de l’escola Memory, d’Àngels Gonyalons i Ricard Reguant, que em van donar la primera oportunitat al musical Peter Pan", recordava en una entrevista a l'ARA. Bona prova de la seva versatilitat va ser el paper de Madame Taboo a Taboo, el cabaret burlesc que es feia a la Sala Apolo el 2011, amb la banda Mambo Jambo de Dani Nel·lo tocant en directe.

Després de petits papers a sèries com El cor de la ciutat i Hospital Central, la carrera d'Itziar Castro va fer un salt amb la pel·lícula Blancaneus (2012), de Pablo Berger. També va actuar a Rec 3: Génesis (2012), de Paco Plaza; Campeones (2018), de Javier Fesser, i La vampira de Barcelona (2020), de Lluís Danés; i en sèries com El crac (2017). A més a més, va participar a Operación Triunfo. Primer va fer de professora en unes classes magistrals de cant a cappella, i anys després, el 2018, com a professora d'interpretació. Aquesta segona vegada va ser una experiència agredolça perquè la direcció del programa va decidir prescindir d'ella de manera unilateral.

Contra els estereotips

Itziar Castro va ser una lluitadora incansable contra els estereotips i a favor dels drets de les persones LGTBIQ+. Ella mateixa va haver de fer front als prejudicis a causa del seu físic i de la grassofòbia que havia patit. "No he pretès mai ser abanderada de res. L’únic que intento és ser jo mateixa. Molta gent m’ha escrit per agrair-me que els he fet pensar que podien arribar a sentir-se sexis i guapes. Fins i tot hi ha qui m’ha dit que gràcies a mi havia tornat a tenir ganes de viure. És molt fort que algú se senti així. Hem d’intentar estimar-nos més a nosaltres mateixos. Si això és lluitar contra la grassofòbia, endavant", va dir Castro.

"El meu físic m’ha ajudat a ser diferent i fer-me un lloc en aquest món, li estic agraïda. Però a partir d'aquesta pel·lícula i d’interpretar un paper amb tants matisos i que passa per estadis tan diferents vull ser considerada més enllà del físic. Jo vull ser actriu, no la noia grassa del cinema espanyol", va explicar arran de l'estrena de Matar a Dios.

Com diu l'actor Marc Martínez, Itziar Castro "sempre en lluita, sempre a primera línia": "Un referent, la Itziar".

Com pot ser que te n’hagis anat tan aviat?… Aquest va ser l’últim cop que vam passar una estona junts. No vam parar de jugar i de riure, qualsevol excusa era bona per gaudir de la vida. Aquesta era la teva màxima. Sempre en lluita! Sempre a primera línia. Un referent, la Itziar. pic.twitter.com/Z5DeleaDYW — Marc Martinez (@elmarcmartinez) 8 de diciembre de 2023

Condol d'autoritats i el món de la cultura

"El meu condol a la família i amics d'Itziar Castro. Perdem una actriu compromesa, única i extraordinària", ha dit el president de la Generalitat, Pere Aragonès. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha dedicat unes paraules a l'actriu barcelonina: "A banda del teu indiscutible talent com a actriu, has estat una gran abanderada en la defensa dels drets LGTBI. Gràcies, Itziar". La presidenta del Congrés dels Diputats espanyol, Francina Armengol, ha descrit Castro com una "feminista incansable, lluitadora pels drets de totes i referent de llibertat": "Ens deixa un llegat preciós de compromís i solidaritat. Descansi en pau".

"Era una veu contra les discriminacions en el món cultural i en la societat en general, la trobarem molt a faltar. Una abraçada molt forta a la seva família i amics", ha escrit la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. I el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha afegit que l'actriu "ha deixat una empremta inesborrable en aquest país, pel seu talent enorme però també per ser una dona lluitadora".

Estimada Itziar, jo sempre et recordaré així...., gràcies ser-hi SEMPRE en tantes aventures, per formar part del meu món de manera tan generosa, ara els meus universos seran llocs menys bonics❤️❤️❤️ descansa en pau estimadíssima! @ItziarCastro pic.twitter.com/e4o5P1LY7g — Lluís Danés (@Lluisdanes) 8 de diciembre de 2023

"Gràcies ser-hi sempre en tantes aventures, per formar part del meu món de manera tan generosa, ara els meus universos seran llocs menys bonics. Descansa en pau estimadíssima!", ha dit Lluís Danés, que la va dirigir a la pel·lícula La vampira de Barcelona. El director J.A. Bayona, "molt trist per la mort de la Itziar", l'ha recordat com "una gran actriu, sempre amable, amb tanta energia i entusiasme". L'Acadèmia del Cinema Català, El Festival de Sitges, Òmnium Cultural, l'Institut Ramon Llull, l'actor Antonio Banderas, la dramaturga Marta Buchaca, el cineasta Euduardo Casanova, el músic Alfred García i el Festival Eufònic, entre molts altres, també han escrit missatges de condol i d'homenatge.