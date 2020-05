Una companyia de teatre es queda sense cobrar del TNC per un dia

Ha anat d'un sol dia. La companyia d' Es rifa un home!, una lectura dramatitzada impulsada pel Teatre Nacional de Catalunya (TNC) que s'havia de representar el 18 i el 19 de març al Museu Nacional d'Art de Catalunya, van rebre el 12 de març una trucada del teatre amb què els van dir que no calia que anessin a firmar el contracte. Amb el govern espanyol a punt de decretar l'estat d'alarma per la crisi sanitària del coronavirus, tota l'activitat escènica quedava paralitzada. El moment dels fets ha jugat en contra dels actors de l'espectacle, que, com que no té un contracte vigent amb el TNC, no ha pogut cobrar. Les casualitats han fet que siguin els únics intèrprets d'aquesta temporada que no han percebut els seus ingressos, perquè la resta de muntatges ja havien començat a assajar.

"Hem tingut molt mala sort. Si haguéssim arrencat els assajos un dia abans, tindríem el contracte vigent i hauríem pogut cobrar", explica la directora d' Es rifa un home!, Marta Aran. El cas del muntatge, a més, és força particular. El TNC va agrupar les lectures Es rifa un home!, Una venjança com n'hi ha poques i Les cartes en un únic projecte. Cada obra tenia un equip artístic diferent, però compartien equip tècnic, sala d'assaig i pressupost. "Estava concebut com un únic espectacle format per tres lectures. El públic venia i les veia una darrere l'altra", assenyala Aran.

Aquesta peculiaritat obligava els tres equips artístics a fer torns per treballar a la sala d'assaig. A principis de març, les directores de les respectives lectures van organitzar el calendari a partir de les disponibilitats dels intèrprets, explica Aran. I Es rifa un home! va quedar-se amb el torn que començava més tard. Això ha provocat que els altres equips artístics tinguessin els contractes signats (perquè al TNC no es pot assajar sense contracte) i, com a conseqüència, hagin cobrat. "És surrealista que, en un mateix espectacle, hi hagi intèrprets que cobren i altres que no", diu Aran.

Demostrar la feina prèvia dels actors

En total, els afectats per aquesta situació són els sis actors d' Es rifa un home! (Laia Alsina, Carla Rovira, Denise Duncan, Rocío Manzano, Andrea Artero i Pep García Pascual) i una actriu de Les cartes que havia de fer una substitució. Aran ha pogut cobrar la feina perquè quan va exposar la situació al TNC, aquest li va oferir facturar per la tasca de dramatúrgia i així ho va fer. "Aquí entrem en el debat laboral sobre com demostrar que actors i actrius ja havien fet una feina prèvia quan només teníem un acord de paraula per a l'espectacle", assenyala la directora.

Per resoldre la situació, la companyia ha contactat amb el Sindicat d'Actors i ha exposat la situació a la conselleria de Cultura, de qui encara no tenen resposta. "El TNC no ens ha donat cap alternativa, tampoc l'opció de facturar. Només ens diuen que treballen per reubicar la lectura la temporada vinent", subratlla Aran, que explica que en un primer moment van demanar cobrar el 70% del sou ara i el 30% restant quan s'hagués estrenat.

Des del teatre expliquen que la companyia havia d'entrar a assajar el 14 de març, quan es va decretar l'estat d'alarma, i que dos dies abans el TNC va anul·lar les funcions i tota l'activitat. L'equipament explica que els intèrprets "no tenien vigent el contracte" i que "el TNC davant d'això no hi pot fer res", perquè amb l'estat d'alarma activat, diuen, no tenen marge legal per fer cap contractació. "Hem posat tota la voluntat per buscar solucions i reprogramar la lectura", addueixen des del teatre.