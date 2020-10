Canvi en el panorama de l'oci nocturn a Catalunya. Les discoteques i sales de concerts podran obrir amb el públic assegut en cadires, o cadires i taules, i amb la condició que acullin actuacions musicals o espectacles. Des del 24 de juliol, els establiments amb llicència de discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacles estaven tancats per ordre de la Generalitat amb l'objectiu de frenar els casos de coronavirus. Fa setmanes que el sector de l'oci nocturn i les sales de concerts reclamaven poder tornar a aixecar persianes i alertaven que, si no podien obrir, no sobreviurien. Segons ha pogut saber l'ARA, el Govern enllesteix una modificació excepcional de la normativa que s'aprovarà els pròxims dies i que els permetrà tornar a treballar sota la llicència de sales de concerts, cafè teatre, cafè concert o restaurant musical. L'ús de la pista de ball continuarà prohibit.

El tancament de l'oci nocturn ha implicat fins ara que les sales de concerts amb llicència de sala de festes amb espectacles no puguin obrir, mentre que les que tenen llicència de teatre sí. Això ha afectat, per exemple, espais com Razzmatazz, Salamandra i Jamboree. El departament d'Interior (del qual depenen les llicències), el departament de Cultura i el de Salut han acordat crear –després de parlar-ne amb el sector– una excepció temporal que modifica la normativa dels locals afectats.

Ara podran obrir sota les mateixes condicions que la resta d'equipaments escènics (com ara teatres i auditoris) i guiant-se per l'última modificació del pla de represa de les arts escèniques i la música, feta pública el 18 de setembre. Així, els locals podran tornar a acollir públic però haurà d'estar assegut i haurà de portar la mascareta tota l'estona. Les sales també hauran de tenir un registre amb les dades de contacte, mantenir la distància entre els grups de contacte habitual, controlar els accessos i garantir l'ús de la mascareta en tot moment si no hi ha separació. S'hi podrà menjar i beure sempre que es deixi un metre i mig de distància entre grups de contacte habitual.

"Hi havia un greuge comparatiu important en funció de la llicència del local. En espais molt similars però amb llicències diferents, uns podien obrir i altres no per fer-hi la mateixa activitat. És un primer pas fantàstic", afirma la gerent de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc). L'associació calcula que prop de 70 sales estaven afectades per aquesta situació.

Aforaments restringits

El primer objectiu de l'Asacc era la reobertura dels locals. El canvi de normativa resol aquesta qüestió, però els aforaments dels locals seran limitats –com també passa als teatres i auditoris– i dependran de les restriccions establertes a cada territori. Així, les sales de Barcelona, la primera corona de l'àrea metropolitana, Girona, Salt, Vic, Manlleu i determinats municipis de la Noguera, no podran superar el 70% de l'aforament.

A la pràctica, una bona part dels locals afectats veuran com es redueix considerablement la quantitat de gent que hi pot entrar, perquè el seu aforament habitual està calculat pensant en el nombre de persones que hi caben dretes. Ara el percentatge permès de l'aforament es calcularà a partir del màxim autoritzat de persones assegudes. A més, als municipis sense restriccions afegides com a màxim un local podrà acollir dues mil persones assegudes. Als que tenen restriccions especials, el topall serà de mil persones.

Aquesta qüestió ataca la viabilitat de moltes sales, que ja van alertar de la situació a finals de maig, quan van obrir després del confinament amb l'aforament restringit. L'Apolo, per exemple, va passar de poder tenir més de mil persones dretes a una quarta part de la capacitat, 250 d'assegudes. "En comparació amb l'aforament màxim real dels locals, estarem a un 30%. Això farà que algunes sales no obrin, perquè veuran que no els surt a compte. Però les petites, que normalment estan gestionades per una o dues persones i són negocis familiars, crec que sí que obriran", diu Zapata, que afegeix que la mesura "beneficiarà el sector" i "servirà per revitalitzar-lo".