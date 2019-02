Els hereus de Michael Jackson denuncien un documental de la HBO i reclamen 100 milions de dòlars

Els hereus de Michael Jackson continuen amb la lluita per la reputació de l'artista pel documental ' Leaving Neverland' de la HBO, en què dos testimonis expliquen com Jackson suposadament va abusar d'ells quan eren menors d'edat. Aquest divendres s'ha fet pública la demanda per la qual la família reclama més de 100 milions de dòlars a la HBO per violació de contracte amb el cantant. El documental es va estrenar el mes passat al Festival de Cinema de Sundance als Estats Units, i la HBO té previst emetre'l el 3 i 4 de març.

La família ha demandat la HBO perquè considera que la cadena ha incomplert l'acord que tenia amb Michael Jackson des del 1992 de no desacreditar-lo "al produir i vendre al públic una marató de propaganda sense garanties", amb l'objectiu d'"explotar descaradament un home innocent que ja no és aquí per defensar-se", segons explica l'advocat dels demandants, Howard Weitzman. L'acord es va signar perquè la cadena pogués retransmetre en directe el Dangerous World Tour de Jackson del 1992.



Weitzman també ha criticat que la cadena podria "haver verificat" la informació que dona el documental i fer-ne una "representació justa i equilibrada", però que en el seu lloc han optat per produir un film "en què els dos testimonis havien testificat sota jurament durant molts anys" i que havien dit a amics, familiars i agents de la llei que "Jackson no els havia fet res inapropiat".



La HBO no es farà enrere i emetrà el documental en les dates previstes. "Això permetrà a tothom tenir l'oportunitat d'avaluar la pel·lícula i les afirmacions per ells mateixos", apunta la companyia. La projecció al Sundance va necessitar seguretat per evitar que els detractors interrompessin la projecció. A Espanya l'estrenarà el canal #0 de Movistar+.