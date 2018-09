Els llaços grocs es colen al Teatro Real

L'inici de temporada del Teatro Real de Madrid no va ser tan tranquil com s'esperava. Quan va acabar la representació del 'Faust' de Charles Gounod, que dirigia Àlex Ollé, en una coproducció amb la Nationale Opera & Ballet d'Amsterdam, l'escenògraf Alfons Flores i el figurinista Lluc Castells van sortir a saludar amb el llaç groc a la solapa. Una iniciativa que reivindica la llibertat dels presos polítics i que no va agradar a part del públic, que va reaccionar amb xiulets.

Com és força habitual, els reis van acudir a la inauguració amb la presidenta del Congrés de Diputats, Ana Pastor, els ministres Carmen Calvo, Luis Planas i José Guirao i altres representants del món polític i empresarial. Alguns espectadors també van mostrar el seu disgust per una posada en escena trencadora. En canvi, van ser força aplaudides les actuacions del tenor Piotr Beczala, la soprano Marina Rebeka, el baríton Luca Pisaroni i la soprano Serena Malfi. Quan els reis van abandonar el Teatro Real, alguns espectadors van cridar "Viva España" i van aplaudir els monarques espanyols.