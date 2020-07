L'òpera torna al Teatro Real de Madrid amb 'La traviata'

Amb els solistes tancats en quadrícules, el cor estàtic i els músics separats per panells al fossat, el Teatro Real de Madrid va reobrir aquest dimecres fent història: és el primer teatre que recupera l'òpera des que va començar la pandèmia. Ho ha fet, tal com informa Efe, amb l'aforament reduït a la meitat, 869 espectadors que han aplaudit l'estranya representació semiescenificada de La traviata, de Verdi, amb la soprano letona Marina Rebeka en el rol de Violetta i el tenor nord-americà Michael Fabiano en el d'Alfredo.

L'ovació final del públic ha durat gairebé deu minuts, i només ha acabat quan el regidor ha abaixat el teló perquè comencés el desallotjament progressiu de la sala, que s'ha fet amb ordre de files i portes, tal com s'havia fet durant el descans. La representació de La traviata s'ha vist condicionada pels protocols de l'era covid. L'escenari estava dividit en sectors i quadrícules de 2x2 metres per garantir la distància entre els artistes. Els 51 cantants del cor han cantat des d'unes tarimes, amb una distància de seguretat de dos metres entre ells i ocupant una àrea de 260 metres quadrats, i els solistes una de 100 metres quadrats. El fossat estava ampliat a la màxima capacitat, la de les òperes de Richard Strauss, de 140 metres quadrats, però per encabir només 56 músics, que a més han tocat amb mascareta, faristol individual i 1,5 metres de distància entre ells; el músics de vent han tocat amb panell de metacrilat davant dels instruments.

El director d'escena Leo Castaldi, ajudant de Willy Decker en la producció de La traviata prevista inicialment, defensa que la idea de les quadrícules representa "petites illes" des de les quals els cantants han comunicat "l'emoció brutal" dels seus papers.

"Han sigut 90 dies de silenci, amb la vida suspesa. Aquesta és una trobada artística i l'expressió de la voluntat del Real de reconquerir la normalitat en el desafiament de la recuperació d'Espanya", ha dit el periodista Iñaki Gabilondo en una intervenció per megafonia abans de la funció en què també ha recordat que aquesta Traviata marca "una fita en la història" del Real. Gabilondo també ha convidat el públic a fer un minut de silenci en memòria de totes les víctimes de la pandèmia.

D'aquesta Traviata s'han programat 27 funcions, amb quatre repartiments diferents, fins al 29 de juliol, amb l'objectiu de satisfer la demanda dels abonats. En cada funció es repetiran els protocols. A l'entrada es pren la temperatura als espectadors i en l'equipament hi ha catifes desinfectants, 180 dispensadors de gel hidroalcohòlic i mascaretes i millores en els serveis que inclouen nous banys. En aquestes mesures el teatre madrileny hi ha invertit 340.000 euros.