L'origen del claustre de Palamós, qüestionat de nou

Un nou estudi conclou que el claustre del Mas del Vent de Palamós conté peces originals romàniques del segle XII provinents de la catedral de Salamanca. Segons avança 'El País', el llibre 'Salamanca, Ciutat Lineal, Palamós. Les arcades claustrals del Mas del Vent', publicat per la Universitat de Salamanca, recull estudis elaborats per una dotzena d'experts que analitzen detalladament la història del conjunt. Una de les principals conclusions de l'estudi, que ha anat a càrrec d'historiadors, geòlegs i arquitectes, és que 19 dels 44 capitells del claustre (el 43% del total) i el 37% dels cimacis són originals. La tesi de l'estudi, coordinat pel professor Gerardo Boto, contradiu la conclusió de la conselleria de Cultura, que el 2014 va descartar l'autenticitat del conjunt.

Al llibre coordinat per Boto els experts tracen l'origen de les peces del claustre fins que van aparèixer a Palamós, i estudien els materials i l'estil artístic utilitzat. El llibre conclou que part de les peces són romàniques del segle XII i originàries de la catedral de Salamanca. També fan referència a la compra de les peces que l'antiquari Ignacio Martínez va fer al bisbe de Salamanca i a la instal·lació del claustre el 1930.

En dues ocasions anteriors s'havia rebutjat que el claustre fos autèntic. En un informe del 2012 fet per experts, s'indicava que el claustre del Mas del Vent no és romànic autèntic, sinó una recreació amb algunes peces antigues de poc valor. El document posava en entredit l'opinió del professor de la Universitat de Girona Gerardo Boto, que sostenia que hi havia indicis per pensar que el claustre contenia peces autèntiques de la catedral de Salamanca.

Arran d'aquell dictamen, el departament de Cultura va encarregar un altre estudi a Eduard Carbonell. El 2014 Carbonell va concloure que el conjunt arquitectònic està construït amb pedra de Villamayor que hauria sigut tallada i treballada amb procediment i eines comuns de finals del segle XIX i del segle XX. Per tant, descartava també que el claustre fos romànic. Després d'aquell informe, el departament de Cultura va descartar l'autenticitat del conjunt i protegir la construcció com a Bé d'Interès Cultural.

Cultura no es planteja protegir el claustre

Després que es fes públic el nou estudi sobre el claustre, el departament de Cultura ha dit que l'analitzarà. Tot i això, la directora general de Patrimoni Cultural, Elsa Ibar, ha afirmat que es ratifiquen en l'informe del 2014 i que, ara per ara, no tenen sobre la taula la possibilitat de protegir la construcció com a Bé Cultural d'Interès Nacional. El departament de Cultura també ha explicat que posaran el llibre en mans d'experts.