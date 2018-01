La jutge d'Osca paralitza el trasllat de les pintures de Sixena del MNAC pel risc de deteriorament

La titular del Jutjat de Primera Instància núm. 2 d'Osca ha acordat aquest dijous suspendre l'execució provisional de la sentència que ordena al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) restaurar a la seva ubicació original les pintures murals de la Sala Capitular del Monestir de Sixena.

En el seu acte, la magistrada es basa en diversos informes aportats majoritàriament pel MNAC per resoldre que l'estat de fragilitat de les pintures les fa "especialment vulnerables" al seu desmuntatge i trasllat, motiu que considera "suficient" per paralitzar l'execució.

La jutge va condemnar al juliol del 2016 al MNAC a restituir les pintures a la seva ubicació original en entendre que la seva estada al museu és provisional i que han de tornar a formar part del monument nacional del que van ser esqueixades. En el seu acte de suspensió de l'execució provisional d'aquesta sentència, destaca l'"extraordinari valor artístic" de les pintures i adverteix que una possible afecció o dany en el seu trasllat exigiria una reparació d'"extrema dificultat". Admet, no obstant això, que la sentència que ordena la devolució de les pintures no comporta la "impossibilitat" del seu retorn al cenobi, però reitera que el risc que s'hi produeixin danys, que considera de "valor incalculable", és "evident".

La jutge pren en consideració, a més, l'opinió del restaurador dels frescos de la Capella Sixtina del Vaticà, Gian Luigi Colalucci, qui en els correus intercanviats amb el lletrat de Vilanova de Sixena, Jorge Español, recomana "extrema prudència i cautela".

D'acord amb tots els informes, també els aportats per la part aragonesa, la magistrada assegura "no posar en dubte" la possibilitat de trasllat de les pintures "sense que aquestes pateixin cap pèrdua o desperfecte", però valora també el fet que el govern aragonès no ha acreditat encara la finalització de les obres d'adequació de la Sala Capitular. Al·ludeix als informes dels tècnics Antonio García Cid i Fernando López Barrena respecte a adequació de l'estada i a la instal·lació d'un sistema de climatització, però adverteix a continuació que el Govern aragonès no ha acreditat la finalització dels treballs.

"No s'ha acreditat -ressalta- que les condicions climàtiques de la Sala Capitular siguin les idònies per rebre les pintures murals, per la qual cosa el risc de deteriorament de les pintures és manifest". Segons informa el Tribunal Superior de Justícia d'Aragó, la magistrada entén que resultaria d'"extrema dificultat" tornar a traslladar les pintures al MNAC en el cas que la seva sentència fora revocada per l'Audiència d'Osca.

Aquesta decisió es produeix vint dies després de sol·licitar el lletrat de Sixena a la jutge la creació d'un comitè independent d'experts format per historiadors, arquitectes, restauradors i transportistes amb la missió de garantir un trasllat de les pintures en les "millors condicions". Aquesta petició l'havia formulat l'advocat per instar que es reprengués l'execució provisional de la sentència que condemna el MNAC a tornar les peces. "Cal seguir el que em va suggerir Colalucci -va dir llavors el lletrat-, i constituir un comitè d'experts que supervisi el trasllat i al seu torn els controli, perquè d'aquesta manera tot sortirà perfectament".