El penjador que Gaudí va fer per a la Casa Calvet, en edició il·limitada

260x366 Una cadira dissenyada per Gaudí sota els penjadors que reprodueix BD. / BD ART EDITIONS Una cadira dissenyada per Gaudí sota els penjadors que reprodueix BD. / BD ART EDITIONS

Només fa 25 centímetres i pesa un quilo, però és una joia del mobiliari modernista. El penjador que Gaudí va dissenyar per a la Casa Calvet -probablement per al despatx de l’amo d’aquesta empresa tèxtil amb seu a l’Eixample de Barcelona- podrà decorar des d’ara habitatges de tot el món. L’empresa de disseny BD ha afegit aquest element al seu catàleg de reproduccions de mobiliari de Dalí, que ja incloïa cadires, un mirall i ferramentes de porta provinents de les cases Calvet i Batlló. Aquests elements ja fa 42 anys que són al catàleg, i des de llavors no s’hi havia sumat cap peça nova. La demanda va venir de la botiga de la també gaudiniana Casa Vicens, on es venen petits objectes de disseny, des d’un llum de Coderch fins a una ampolla de Jujol. Volien un objecte petit, més fàcil de transportar i més econòmic que les cadires. El penjador val 850 euros (més IVA) i té una producció il·limitada i numerada que es pot distribuir arreu del món (un 80% dels clients de BD són de fora de l’Estat).

Qui certifica la història i garanteix l’autenticitat de la peça és la Càtedra Gaudí de la UPF, com ja va fer amb els mobles anteriors. La diferència és que aquesta vegada es tracta d’una peça que es troba a l’arxiu de la Càtedra, que dirigeix Juan José Lahuerta. “A diferència del conjunt dels mobles de la casa, el penjador és una peça feta ad hoc ”, apunta el professor d’història de l’art i de l’arquitectura. Lahuerta creu que Gaudí va reutilitzar materials existents, a l’estil dels objets trouvés : les dues peces rodones devien ser de fabricació industrial (un pom de barana o un capçal de llit), la peça central podria ser mig faristol i el ferro recargolat és el que uneix les tres peces de roure. “És la típica tècnica de l’art modern de l’ assemblage : s’agafen objectes que són en un lloc, i només s’han d’ajuntar perquè adquireixin una funció diferent”. Trobar l’artesà que pogués reproduir les formes recargolades del ferro, on gairebé es veu l’empremta humana, ha sigut el més complicat per a BD. Al final se n’han cuidat les mans d’un ferrer gallec que té el taller a Vic.

Un mobiliari homogeni i únic

Gaudí va aixecar la Casa Calvet al número 48 del carrer Casp de Barcelona entre 1898 i 1899 per a la família d’Andreu Calvet. Al principal hi havia el domicili familiar, i als baixos i soterranis els magatzems i oficines. Gaudí va dissenyar el mobiliari per a tot el conjunt: per al saló de la casa va fer un conjunt ostentós amb entapissats de seda que reinterpretava l’estil Lluís XV, que llavors tant entusiasmava la burgesia aristocratitzant d’Europa, però ho va fer “amb ironia”, opina Lahuerta; per a l’oficina va fer “el conjunt més homogeni i complet de la seva carrera”, diu l’expert, que inclou des de taules, tamborets, lleixes i mampares de roure fins al penjador, una peça única.

Lahuerta assenyala que el penjador, datat de 1903, com la resta del mobiliari, va ser dissenyat “abans de Jujol”, perquè és a aquest col·laborador de Gaudí a qui sovint s’atribueixen les tècniques de l’art modern, tot i que abans les implementés ja el genial arquitecte. “La manera de treballar de Gaudí era col·lectiva, però es tracta d’un disseny de Gaudí”, conclou l’expert gaudinià.