Abac fitxa Tony Batlló com a nou conseller delegat de Motocard

De la moda a les motos. L’exdirector d’expansió i franquícies de Mango, Tony Batlló (foto petita), és el nou conseller delegat de Motocard, la cadena especialitzada en equipació i accessoris per a vehicles de dues rodes. Segons ha pogut saber l’ARA, el directiu és el fitxatge de la gestora catalana Abac Solutions per dirigir l’empresa, de la qual va adquirir una participació majoritària el setembre passat. Batlló va treballar durant més de cinc anys a Mango, on va formar part del comitè executiu de la cadena de moda fundada per Isak Andic i va liderar la divisió de negoci als Estats Units.

Des d’Abac expliquen que la incorporació del nou conseller delegat es va acordar amb la família fundadora en el moment de l’arribada de la gestora al capital de l’empresa. “El Tony s’ha unit a l’equip per ajudar a impulsar el creixement internacional i online de Motocard”, asseguren des de la firma. Tanmateix, matisen que l’equip de gestió actual -que també inclou membres de la família Colillas- continuarà en el dia a dia l’empresa. Motocard va néixer fa més de trenta anys i es dedica a la distribució d’articles per a motoristes, tant a través de la seva xarxa de 12 botigues com per internet. L’any passat l’empresa va facturar 50 milions d’euros i va registrar un ebitda -el benefici abans d’impostos, interessos i amortitzacions- de més de cinc milions d’euros.

540x495 Tony Batlló, nou conseller delegat de Motocard / ARA Tony Batlló, nou conseller delegat de Motocard / ARA

Impuls online

Actualment l’empresa té un centre logístic a Solsona de més de 4.500 m 2 des d’on envia les comandes que li arriben per internet. Un dels objectius d’Abac, amb la seva inversió, és potenciar el negoci digital de l’empresa, que ara suposa una tercera part del total de transaccions.

Aquesta ha sigut la sisena inversió d’Abac a Espanya, que al gener també va entrar en el grup de restauració Beer & Food (propietari de les cadenes de bars Gambrinus i La Cruz Blanca). El 2016 la gestora que lidera Oriol Pinya va aconseguir captar 320 milions d’euros per al seu primer fons.