L'Airef proposa que la Seguretat Social només pagui pensions i que l'Estat n'assumeixi el dèficit

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) ha proposat que la Seguretat Social dediqui la totalitat dels seus ingressos al pagament de pensions i que l'administració de l'Estat financi els subsidis d'atur i les despeses no contributives. D'aquesta manera s'eixugaria el dèficit de la Seguretat Social tot mantenint estable el dèficit total de les administracions públiques espanyoles.

Segons un informe publicat aquest dimecres, la solució a curt termini del dèficit de la Seguretat Social passa per reduir el percentatge de les contribucions que paguen els treballadors destinat al servei estatal d'ocupació (SEPE) i que serveix per pagar les ajudes als aturats. L'Airef calcula que el SEPE té un superàvit anual de 1.500 milions d'euros i que la xifra que s'hi destina actualment dins de les cotitzacions –d'un 7,05% per a contractes indefinits i del 8,3% per a contractes temporals– és superior a la mitjana europea. L'informe argumenta que una baixada d'aquest percentatge permetria augmentar les cotitzacions per a contingències comunes, és a dir, les que es destinen al pagament de pensions.

En concret, l'informe xifra en 3.000 milions d'euros la recaptació addicional per a pensions per cada punt percentual que s'augmentessin les cotitzacions per a contingències comunes. "Aquest canvi es justifica clarament mitjançant l'establiment d'un sistema anàleg al de la Seguretat Social, segons el qual –diu l'informe– les cotitzacions per desocupació finançarien les prestacions contributives". A més, les arques de l'Estat passarien a assumir "de manera permanent" el cost de les prestacions no contributives i de les bonificacions.

L'Airef situa en uns 17.500 milions el dèficit de la Seguretat Social. L'informe considera que aquesta quantitat quedaria eixugada gràcies a la transferència dels 10.400 milions dels subsidis d'atur al sistema de pensions i de l'assumpció de pagaments de 7.000 milions en altres despeses per part del govern espanyol. Aquestes mesures suposarien augmentar del 0,8% al 2,2% del PIB el dèficit de l'administració estatal, però l'eliminació del dèficit de la Seguretat Social mantindria el global del dèficit del sector públic espanyol en l'1,9% actual.

La viabilitat del sistema de pensions a Espanya i com reduir el dèficit de la Seguretat Social és un dels principals maldecaps del govern espanyol des de fa anys i, de moment, no hi ha hagut cap executiu capaç de trobar-hi solucions a curt termini.

Retardar més l'edat de jubilació

A llarg termini, l'Airef considera que, per fer totalment viable el sistema de pensions espanyol, l'Estat hauria d'augmentar l'edat de jubilació efectiva des dels 62,7 fins a més dels 65 anys, així com augmentar dels 25 als 35 anys la quantitat d'anys de cotització necessaris per cobrar la pensió.