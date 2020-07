Ametller fa un gir amb el covid

La pandèmia del covid-19 ha remogut el sector de la distribució i la cadena catalana Ametller Origen no n’ha estat cap excepció. Els confinaments han obligat l’empresa, fins ara centrada en la venda d’aliments de proximitat, a ampliar la gamma de productes per incloure-hi també els d’higiene personal i de la llar. A més, el confinament va multiplicar les vendes online en el moment àlgid de l’estat d’alarma i, tot i que s’han normalitzat, presenten encara xifres molt superiors a les d’abans de l’esclat de l’epidèmia.

De fet, l’ampliació de l’oferta de productes i l’increment de la facturació per internet han anat de bracet, segons explica el copropietari i conseller delegat de l’empresa, Josep Ametller. El covid-19 ha portat “un nou paradigma” pel que fa al paper de la web, que ha guanyat molt de protagonisme: “Vam arribar a multiplicar per deu les vendes online”, assegura Ametller, tot i que amb la desescalada la dada es va reduir a cinc vegades més. Actualment, internet aporta un 4% de la facturació del grup, més del triple que l’1,2% d’abans del covid-19. En els moments de màxim tancament del país va superar el 10%.

L’empresa no espera que aquesta tendència baixi, al revés. “El coronavirus ens ha fet avançar tres anys” respecte a l’evolució de la venda online prevista inicialment per la companyia, que va tancar el 2019 amb uns ingressos de 200 milions d’euros.

En aquest sentit, doncs, l’empresa ha continuat apostant per ampliar l’abast del lliurament de compres a domicili i aquesta setmana ha començat a oferir el servei en uns quants municipis de la Costa Brava, des de Blanes fins a Palamós. Les comandes se serveixen des de la plataforma logística de l’empresa a Barcelona, que també s’utilitza per abastir els lliuraments del Barcelonès, el Baix Llobregat i alguns municipis del Maresme i el Garraf. A més, la cadena ofereix lliuraments a domicili a la franja entre Cunit i l’Hospitalet de l’Infant, tot i que en aquest cas surten de Tarragona.

“La fruita i la verdura són el 45% de les nostres vendes”, indica Ametller, que explica que durant l’estat d’alarma molts clients van demanar a l’empresa la possibilitat de comprar-hi altres productes per evitar haver de fer comandes en cadenes diferents. La direcció de la companyia va decidir tirar endavant l’ampliació del catàleg de productes més enllà de l’alimentació i incloure-hi “alguna categoria més”, un pas destacable per a una empresa que, a més dels supermercats, és productora d’una proporció important de la seva fruita i verdura.

El conseller delegat assegura que els productes de neteja que ofereix l’empresa s’han triat seguint “la filosofia” de la cadena, basada en la “proximitat”. “Prioritzem els proveïdors locals, però en alguns casos no ha estat possible”, diu Ametller. Sobre la possibilitat d’ampliar encara més l’oferta fora dels aliments, no es vol arriscar: “Primer llegirem amb calma com s’han comportat” les vendes.

Canvis a les botigues

Un altre dels canvis introduïts pel covid-19 és la distribució més “irregular” de les vendes a la xarxa de 105 botigues, comenta Ametller. “La facturació general està anant com havíem previst”, diu, tot i que s’ha distribuït de manera diferent, amb uns primers mesos de confinament marcats per “l’acaparament” -més vendes-, equilibrats posteriorment. No obstant això, fruit del creixement online “el flux de visites és inferior” a les tendes, però la despesa per client ha augmentat.

A més, els locals amb més vendes a clients “de fora zona” (gent que no viu al barri) han perdut usuaris, sobretot a Barcelona, però ha augmentat en altres botigues on depenien de clients més esporàdics, com ara en localitats amb segones residències.