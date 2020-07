El BCE diu que Bankia és lliure de pagar dividends malgrat la crisi

El Banc Central Europeu (BCE) és, segons els experts, la institució europea que més ràpidament i de manera més encertada ha reaccionat a la sobtada crisi econòmica derivada de la pandèmia de coronavirus. I una de les primeres mesures que va prendre sobre el sector financer, del qual és el regulador, va ser demanar a les entitats que no paguessin dividends.

El consell de supervisió del BCE va explicar que no repartir dividends serviria per “elevar la capacitat dels bancs d’absorbir les pèrdues i donar suport a llars, petites empreses i companyies durant la pandèmia”. És a dir, que volia els bancs tan capitalitzats com fos possible per poder fer front a una situació d’emergència en què les entitat bancàries, a més d’empreses, siguin també agents que poden facilitar la recuperació econòmica.

No obstant això, la recomanació de no donar dividends no es fa extensible a Bankia. Segons ha pogut saber l’ARA, el BCE ha donat aquesta resposta a la pregunta formulada per l’eurodiputada Clara Ponsatí respecte a l’aprovació de Bankia, el 27 de març passat (el dia de la recomanació del BCE), de repartir dividends sobre els guanys del 2019. El president de supervisió del BCE, Andrea Enria, explica a la resposta que si un banc va adoptar la decisió de repartir dividends abans de la recomanació, estava obligat a fer-ho. I, com recorden fonts de Bankia, la veritat és que l’entitat va aprovar el dividend hores abans que el BCE fes pública la recomanació.

La resposta del BCE, expliquen fonts pròximes a Ponsatí, incloïa també la indicació que qui no havia de pagar dividends era “el conjunt del grup de manera consolidada”, i, consegüentment, diu que la seva matriu, l’estatal BFA, que té aproximadament el 62% de l’entitat, no va distribuir dividends.

Una resposta “sorprenent”

Ponsatí ha afirmat a aquest diari que “la resposta del BCE era sorprenent i insatisfactòria perquè l’empresa que té el negoci bancari és Bankia. Per tant, l’empresa per a la qual és rellevant la recomanació de no descapitalitzar-se és Bankia”.

A més, diu que l’afirmació que BFA no paga dividends és “tramposa” perquè l’organisme públic va tenir pèrdues durant el 2019 i, per tant, no podia pagar-ne.