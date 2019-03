El Banc d'Espanya augmenta una dècima la previsió de dèficit per a aquest any, fins al 2,5%

El Banc d'Espanya (BdE) ha revisat lleugerament a l'alça, una dècima, la previsió de dèficit públic per al 2019, que se situarà en el 2,5% del PIB. El supervisor admet que les mesures aprovades pel govern del PSOE amb decrets tenen un impacte negatiu "relativament petit" i justifica l'alça sobretot perquè el creixement nominal del PIB serà lleugerament menor del previst.

En qualsevol cas, l'elevat dèficit públic es deu a l'absència de pressupostos generals de l'Estat amb mesures d'estalvi i d'augment d'ingressos. El BdE calcula que amb les mesures inclosos en els comptes del govern espanyol, el dèficit s'hauria situat en el 2% aquest any.

El Banc d'Espanya tem que sense pressupostos i amb les eleccions generals del 28 d'abril al davant, aquest 2019 sigui un any perdut pel que fa a la reducció del dèficit públic. De fet, la xifra de dèficit pactada amb Brussel·les era molt inferior, de l'1,3%, mentre que l'executiu de Pedro Sánchez preveia un 1,8% en el seu projecte de pressupostos fallit.

"Si es confirma un 2,5% per a aquest any, estaríem parlant d'una política econòmica clarament expansiva", han subratllat fonts del supervisor, que ha parlat d'un any "en guaret" per referir-se a un any sense polítiques de consolidació fiscal.

Es mantenen les projeccions de creixement

Pel que fa al creixement, el BdE manté les mateixes previsions de PIB que ja va avançar a finals de l'any passat, tot i l'avançament electoral i la manca de pressupostos. Les estimacions confirmen una desacceleració del creixement: un 2,2% per a aquest any, un 1,9% per al 2020 i un 1,7% per al 2021. Els analistes del supervisor consideren que la moderació del creixement en els pròxims anys es deu a "l'atenuació" de les mesures de política monetària del Banc Central Europeu (BCE) sobre les condicions de finançament.

Tot i mantenir les projeccions de creixement del PIB, el Banc d'Espanya adverteix que damunt la taula segueixen havent-hi riscos que poden fer que l'augment del creixement econòmics sigui menor. Entre els riscos que cita hi ha el Brexit –aquest dimarts l'organisme monetari ja va advertir de l'impacte sobre l'economia que tindria una sortida del Regne Unit sense acord–, una moderació del creixement a la zona euro i els possibles "efectes adversos" d'augments salarials no lligats a la productivitat.

Al marge del dèficit, l'organisme dirigit per Pablo Hernández de Cos calcula que aquest any els preus creixeran menys del que va preveure fa uns mesos, en les últimes projeccions que va publicar, al desembre. Segons les noves estimacions, la inflació se situarà en el 2,2% el 2019, quatre dècimes menys.

S'alenteix la creació d'ocupació

El BdE també revisa a la baixa, una dècima, la taxa d'atur per a aquest any (14%), tot i que al febrer va estimar que l'augment del sou mínim (SMI) destruiria 125.000 llocs de treball, especialment entre els joves, xifra que suposa vuit dècimes en la taxa d'atur. Les previsions apunten a un descens progressiu de l'atur fins al 12,1% el 2021, però a un ritme menor que en els últims anys. El supervisor, per tant, confirma l'alentiment de la reducció de l'atur.