Between frega els 20 M€ i obre un laboratori de projectes a Sant Cugat

La consultoria tecnològica no és només un negoci sucós per als quatre grans noms del sector. La catalana Between Technology va facturar 18,5 milions d’euros l’any passat i acumula un creixement del 15% de mitjana en els últims tres exercicis. L’empresa va estrenar la setmana passada unes noves instal·lacions de 1.500 metres quadrats a Sant Cugat del Vallès, on ha obert un espai per fer els muntatges i prototips que dissenya per als seus clients. És el que la companyia ha batejat com a Engineering LAB, que també compta amb 500 metres quadrats d’oficina per acollir un equip d’uns 25 enginyers. “És una idea que va molt als orígens de l’empresa”, explica a l’ARA el director general, Pau Guarro.

A finals de l’any passat la consultora va promocionar Guarro a la direcció, mentre que els quatre socis fundadors continuen vinculats a l’empresa com a membres del consell d’administració. L’actual director general ja feia 12 anys que treballava a la companyia i substitueix en la gestió del dia a dia un dels fundadors, Òscar Serret, que encara ocupa el càrrec de conseller delegat. Between va ser el resultat de la fusió entre Solid Engineering i Adiciona l’estiu del 2015 i entre els seus clients hi ha empreses com Grifols, Alstom, Damm, Indra o Hewlett Packard.

De cara al 2018, la consultora espera superar la barrera dels 20 milions d’euros d’ingressos i assolir un creixement del 20%. Actualment Between té una plantilla d’uns 400 treballadors i en preveu incorporar un centenar més durant aquest any. “El 2017 va ser un any de posar ordre internament i ara tenim perspectives més agressives”, diu Guarro. Aquest any la companyia vol arrencar projectes al voltant del big data i el blockchain i impulsar el seu negoci en la indústria financera i l’automobilística.

Expansió a Espanya

Between ja compta amb presència fora d’Espanya a través de les seves oficines al Regne Unit, Singapur, Malàisia i la Xina. No obstant, Guarro afirma que l’empresa es vol consolidar a l’Estat i prepara l’obertura d’una delegació a València -on té clients importants- per complementar les que ja té a Madrid i Bilbao. D’altra banda, la consultora tecnològica no descarta créixer de manera inorgànica a través d’adquisicions.