Bloqueig en les negociacions del fons antipandèmia

Perquè es posi en marxa l’engranatge que ha d’obrir l’aixeta dels 750.000 milions d’euros en ajuts europeus antipandèmia falta tancar encara unes quantes fases. Després de l’acord dels líders a l’estiu, ara cal que la proposta dels Vint-i-set rebi el vistiplau de l’Eurocambra, i la negociació s’està complicant. Ahir, la setena ronda de negociacions entre els representants del Parlament Europeu i del Consell es va acabar suspenent davant el bloqueig, i a través de Twitter es va elevar la tensió: “És una llàstima que el Parlament Europeu hagi perdut l’oportunitat d’avançar en les negociacions sobre el Marc Financer Plurianual, avui”, va piular Sebastian Fischer, portaveu de la presidència rotatòria alemanya del Consell, a càrrec de les negociacions.

Quan es va plantejar el pla europeu de recuperació per respondre a la crisi del coronavirus es va anunciar un fons de 750.000 milions d’euros vinculat al pressupost comunitari de la UE per als pròxims set anys. Però l’aposta d’un fons antipandèmia sense precedents va empetitir el pressupost (Marc Financer Pluriennal), retallada que l’Eurocambra es nega a acceptar. A banda d’això, la vinculació dels diners al respecte a l’estat de dret i el nivell de condicions que es reclama als estats a canvi dels diners són els principals esculls de la negociació. Ahir, Alemanya va presentar al Parlament una proposta que deixava entreveure la predisposició a engreixar lleugerament el pressupost, com a molt 10.000 milions. “Sense una proposta creïble per part del Consell és impossible avançar. Un únic dígit no respon a les necessitats i reptes dels ciutadans europeus”, piulava en resposta l’eurodiputada Margarida Marques, de l’equip negociador. I així s’anunciava la suspensió de les negociacions fins al 14 d’octubre, a la qual cosa el portaveu germànic responia: “Es necessiten dues persones per ballar el tango. La voluntat de compromís ha de ser-hi a les dues bandes. Però en qualsevol cas, no parlar-nos no ens acosta a la solució”.