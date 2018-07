Multa històrica de 4.300 M€ a Google per abús de posició dominant als mòbils Android

Multa històrica de la Comissió Europea a Google. Brussel·les ha imposat aquest dimecres una sanció de 4.340 milions d'euros a la companyia, per abús de posició dominant en el sistema operatiu Android. La comissària de Competència, Margrethe Vestager, ha assegurat que el gegant tecnològic ha afavorit la instal·lació d'aplicacions als fabricants de dispositius mòbils que utilitzen el sistema, restringint la competència i innovació.

Es tracta de la sanció més gran de la història imposada per Brussel·les a una sola companyia. L'executiu comunitari considera provat que, després de més de dos anys d'investigacions, l'empresa de Mountain View instal·la per defecte les seves pròpies aplicacions als mòbils Android, restringint la competència i actuant com un monopoli, cosa que repercuteix en els consumidors.

Per poder instal·lar aplicacions al mòbil és obligatori tenir el cercador de Google i també el navegador de la companyia, Google Chrome. A banda, per descarregar aplicacions s'ha de fer a través de la botiga Google Play Store. Si un usuari d'Android decideix canviar de sistema operatiu no només haurà de fer front a "costos significatius", sinó que també perdrà totes les aplicacions, la informació i els contactes, ha afegit Vestager.

El cercador de la companyia és pràcticament el més utilitzat al món, però segons Vestager, amb pràctiques com les denunciades per Brussel·les, es tanca encara més l'accés al mercat d'eines de cerca rivals.

A més, segons la investigació, amb l'abús de posició dominant de l'empresa nord-americana s'impedeix la innovació i el desenvolupament dels sistemes operatius basats en un codi de font obert com Android. El sistema és gairebé omnipresent al continent: segons els càlculs de l'executiu comunitari, al voltant del 80% dels dispositius mòbils utilitzats a Europa funcionen amb Android; l'única excepció és Apple, que té el seu propi sistema anomenat iOS. Google no només haurà de fer front a la multa, sinó que també haurà de fer canvis per posar fi a aquestes pràctiques.

La sanció històrica supera la imposada l’any passat de 2.400 milions d'euros a Google Shopping, també per pràctiques monopolístiques. L’executiu va considerar provat que el servei de comparatives de preus de la companyia donava prioritat als seus propis serveis de vendes online quan un usuari utilitzava el motor de cerca per comprar un producte, marginant els altres competidors.

La sanció es produeix just una setmana abans que el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, viatgi a Washington, on es reunirà amb el president dels Estats Units, Donald Trump, en un moment en què les relacions transatlàntiques passen per uns moments de tensió sense precedents.