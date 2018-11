Els cantaires del 'Messies' participatiu el tiren endavant sense el suport de l'Obra Social de La Caixa

El 'Messies' participatiu de Händel organitzat a Barcelona per l'Obra Social de La Caixa i el Palau de la Música entra en una nova etapa: 23 anys després de la primera edició, l'Associació Messies Participatiu de Barcelona agafa el relleu de l'Obra Social i actuarà el dia 27 de desembre a L'Auditori: ha reunit 450 cantaires, molts dels quals són repetidors, que actuaran acompanyats de formacions reconegudes, l'Orquestra de Granollers i la coral Cantiga com a cor d'escenari. El director serà un professional consagrat, Edmond Colomer. Fonts de l'associació afirmen que desconeixen si els responsables de l'Obra Social de La Caixa saben que han agafat el relleu del projecte i posen l'accent en "la complicitat de moltíssima gent i entitats", gràcies a la qual poden portar a bon port el seu projecte. "No és fàcil trobar un local d'assaig per a 450 persones –el 2017 van participar en el 'Messies' 562 cantaires–. Ho fem amb el màxim de professionalitat que podem. Hem fet una prova de veu i audicions a les persones que s'han inscrit enguany i també fem 50 hores d'assaig", expliquen les mateixes fonts. A més, l'associació vol anar més enllà de Barcelona i fer concerts participatius en altres punts del territori. "Vam decidir que no volíem quedar-nos sense el 'Messies'. Per a nosaltres, un Nadal sense 'Messies' no és un Nadal", subratllen des de l'associació.

L'Obra Social de La Caixa sí que portarà el 'Messies' participatiu a 11 ciutats més de l'Estat, entre les quals hi ha Madrid, Valladolid, Sevilla, Albacete, Granada i Bilbao, i a la ciutat portuguesa de Porto. També donen suport als projectes participatius del Palau de la Música i L'Auditori. Fonts de l'entitat bancària afirmen que el 'Messies' participatiu va ser un projecte pioner de l'entitat bancària a Barcelona –la primera edició es remunta a l'any 1995– i creuen que ha arribat el moment que la societat civil se'l faci seu: "Transferim el projecte perquè creiem que després de tants anys el pot assumir la societat. És el mateix que va passar al seu dia amb el programa de biblioteques o l’Escola d'Infermeria i les aules hospitalàries".

L'última edició dels 'Messies' participatiu va finalitzar amb crits a favor de la independència de Catalunya. Tot i així, les fonts de l'entitat bancària desvinculen la política de la decisió i recorden que va transcórrer "amb absoluta normalitat". "Durant molts anys el 'Messies' només es va fer a Barcelona, i en els últims anys l'hem estès. La nostra voluntat és anar a ciutats noves cada any", conclouen les mateixes fonts.