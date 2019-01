Calvet defensa el decret de les VTC i avisa els taxistes: "L'opinió pública no està al seu costat"

El conseller de Territori, Damià Calvet, ha defensat aquest dissabte a RAC1 les línies generals del decret del Govern que regula la contractació de les llicències VTC, una norma que ha tornat a fer sortir al carrer el sector del taxi. "És una solució a mig camí, que exigeix una precontractació de 15 minuts a Uber i Cabify, que no ofereix cap mena de trasbals a la competència i és suficient per diferenciar els serveis", ha insistit el conseller: "La norma ha de ser proporcional; si la féssim de manera que anés contra el servei no estaríem fent-la bé", ha explicat. Precisament aquesta precontractació és el principal punt del decret del qual discrepen els taxistes.

"Demanem que s'asseguin amb nosaltres, que parlem i aprofitem el marc jurídic com una oportunitat per ser capdavanters a l'àrea metropolitana en la regulació del servei que necessita la ciutadania", explica. "Oferim parlar, parlar i parlar", ha recalcat el titular de Territori, que en paral·lel ha condemnat les agressions a vehicles d'alguns taxistes: "La protesta del taxi és legítima, però caldria que no afectés la normalitat del país". En el mateix sentit ha advertit el sector del taxi que "l'opinió pública no està al seu costat": "Han d'entendre la proposta que fem i adaptar-se als nous temps", ha dit.

El fred dilueix la protesta

Malgrat l'impacte de la protesta ahir als carrers de Barcelona –amb algunes detencions i imatges de violència contra cotxes amb llicència VTC–, les baixes temperatures han aigualit la concentració dels taxistes aquesta matinada. Cap a les deu del matí eren menys els vehicles estacionats als diferents trams de la Gran Via i els conductors es concentraven sobretot entre la plaça Universitat i el passeig de Gràcia.

"Hem passat molt de fred", explicava el Javi aquest matí, protegit amb una gorra de llana, bufanda i guants. El seu company José Luis ho corrobora, però recorda que ja estan acostumats a esperar de nit a les parades de taxi. "Això no s'acabarà fins que la Generalitat hi faci alguna cosa", insisteix. Tot i així, tots dos fan una crida perquè més taxistes se sumin a col·lapsar la Gran Via. "No permetem que només ells carreguin amb tot l'esforç, el cansament, el desànim i el fred", han demanat des de l'associació Élite Taxi.

El col·lectiu ha convocat una assemblea a dos quarts d'una per decidir les següents mobilitzacions. "Es parlarà de si s'han de tallar els accessos al port o anar a col·lapsar alguna de les terminals del Prat", explica el Sebastián, un dels taxistes que no ha passat la nit a la Gran Via però que hi ha arribat aquest matí per donar suport a la mobilització.

Actualització de situació: Continua la concentració de taxistes amb ell tall de trànsit a la Gran Via des d'Entença a Girona. Les cruïlles transversals romanen obertes. https://t.co/2xcKnEcoLM — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) 19 de enero de 2019

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha confirmat també aquest matí a Twitter que el tall de trànsit per la protesta continua des del carrer Entença fins a Girona. Amb tot, les cruïlles transversals es mantenen obertes.

El portaveu d'Élite Taxi: "Un cotxe destrossat més i plego"

Per la seva banda, en una entrevista a RAC1, el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha condemnat de manera "rotunda i absoluta" la violència durant els incidents de la vaga: "Només ens enfonsen". "No podem embrutar la imatge d'un col·lectiu que no és així", ha insistit, i ha obert la porta a abandonar el seu lloc com a líder de les protestes si es tornen a repetir les escenes d'ahir: "Un cotxe destrossat més i plego", ha insistit, i ha recalcat que "si algun dels detinguts" és d'Élite Taxi se'l farà fora. Una de les agressions que han aixecat més polseguera és la que es va produir ahir contra un vehicle VTC amb el conductor a dins. Les imatges van ser captades per 'BTV Notícies'.

🚕 VAGA TAXI | Alguns taxistes s'han enfrontat al conductor d'un vehicle VTC. La Guàrdia Urbana l’ha hagut d’atendre utilitzant un desfibrilador. Alguns testimonis apunten que pot haver patit un atac de cor https://t.co/PeLFWKU95e pic.twitter.com/7l9aiq8fvS — btv notícies (@btvnoticies) 18 de enero de 2019

Respecte al decret del Govern, Álvarez ha dit que l'únic punt problemàtic és el temps d'antelació de 15 minuts per demanar cotxes amb llicència VTC: "Com a idea podríem dir, per exemple, que en les urbs on hi ha 100.000 habitants s'imposi un temps d'una hora, i 15 minuts en les poblacions amb menys habitants", i ha reclamat al Govern que s'assegui a resoldre el tema "aquesta mateixa tarda". "Volem resoldre'l, no volem seguir al carrer", ha assegurat.