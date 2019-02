El Camp Nou també tindrà 5G: veuràs un gol en 360 graus des del sofà de casa

"No som només un club que juga a futbol". El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, tampoc ha deixat passar l'oportunitat de pujar al tren del 5G durant el Mobile World Congress. Aquest dimarts el club ha presentat, juntament amb la Mobile World Capital i Telefónica, un projecte per connectar el Camp Nou amb aquesta tecnologia, de manera que els espectadors puguin veure els partits en 360 graus i en directe des del sofà de casa seva a través de la realitat virtual.

Telefónica serà l'encarregada d'instal·lar la infraestructura necessària a les instal·lacions del camp, una inversió que formarà part de la renovació del Camp Nou. "És un canvi que transformarà l'esport", ha assegurat Bartomeu. El president de Telefónica a Espanya, Emilio Gallo, ha avisat que amb aquesta tecnologia es podran veure "diferents parts de l'estadi" des de casa. "L'experiència serà diferent i més immersiva, es podrà gaudir d'una altra manera dels partits i els ídols", ha destacat el directiu.

Tot i així, el projecte encara és incipient i per ara l'únic que hi ha al estadi per connectar-lo al 5G són dues càmeres, quatre antenes al camp i una altra a la ciutat esportiva. Ara ja es poden veure repeticions dels gols de la Lliga en 360 graus, però el Barça vol portar també aquesta experiència als partits en directe, ja que la 5G permet tenir una resposta més ràpida amb menys retards.

El conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, ha insistit que aquest projecte pilot és "una prova més que la indústria de la tecnologia 5G s'està diversificant cap a nous sectors". Així doncs, ha afirmat que la realitat immersiva farà que experimentem els esports "d'una manera diferent" i oferirà als fans "un accés sense precedents", ja que podran veure un partit des de qualsevol angle.