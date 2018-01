“La Mobile World Capital farà projectes a tot Espanya, no només a Barcelona”

Buscar l’equilibri perfecte entre les multinacionals, l’administració i l’univers dels emprenedors no és una feina nova per a Carlos Grau. L’exdirector de Microsoft a Catalunya fa més de tres dècades que encapçala projectes i companyies tecnològiques, i tres mesos que és al capdavant de la Fundació Mobile World Capital. La pota del Congrés que busca impulsar Barcelona com a capital mundial del mòbil afronta una nova edició que vol deixar enrere els dubtes sobre la seva continuïtat.

El seu càrrec té força rotació. És el cinquè director general en sis anys.

És veritat que hi han passat força directors generals en aquests sis anys i hi ha hagut rotació. Però és sobretot una dinàmica de mercat laboral, per a la gent que ha passat per aquí això ha representat un trampolí. S’ho han passat molt bé, han après i després estan fent carreres potents. Precisament, una de les primeres coses en què m’he centrat és en la gent.

Arriba en un moment en què la política ha posat en qüestió la permanència del Mobile a Barcelona.

Per sort i per desgràcia la situació política és la que és, però a nosaltres en aquests moments ens està afectant relativament poc. Per damunt del fet que tinguem Govern, seria molt important que tinguem seguretat física i jurídica durant el congrés. Amb aquest i amb qualsevol altre. La realitat és que hi va haver un 1-O amb situacions lamentables, però el dia a dia de l’economia és un altre. La gent a vegades et truca i pregunta: “Vinc a Barcelona, ¿no hi ha una guerra civil? S’hi pot venir?” Hem de donar una imatge de normalitat.

Al patronat hi ha l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat. Com és la relació en aquests moments?

Encara que des de fora es vegi l’enfrontament entre els diferents partits i visions, el nostre patronat va agafat de la mà i tots a l’una. És el que he vist des del minut u. Sempre sembla que quan surten de la reunió es barallen, però han posat els interessos de país i la possibilitat de fer coses grans amb la fundació per damunt de les divergències polítiques.

¿Hi ha bones perspectives per a la renovació més enllà del 2023?

No ho sé dir. Encara no estem en aquest escenari. Ara mateix el que hem d’assegurar és un 2018 espectacular, per afermar el 2019 i que es mantingui el compromís de la GSMA que tenim signat al contracte fins al 2023. La continuïtat fins aleshores no està en qüestió. Però és cert que fa uns mesos la situació de risc jurídic i de seguretat física va generar preocupacions d’alguns directius de la GSMA. Si ens situem al 2023, hem de poder mirar amb orgull què hem fet i si han sigut coses transformadores.

¿Com s’aconsegueix acostar realment el Mobile als barcelonins?

El congrés és brutal, però un objectiu molt gran de la fundació és que passin coses la resta dels 365 dies de l’any. La Mobile Week va ser l’any passat, i tornarà a ser aquest any, una aproximació per portar tota aquesta innovació a la gent del carrer i els deu districtes de la ciutat.

Quins projectes vol impulsar?

En aquesta nova etapa ens hem de concentrar en projectes de referència internacional i de bandera perquè Barcelona sigui un dels primers llocs del món on passin coses. Per això l’aposta pel 5G, aprofitant que estem en 22 dels 33 projectes de recerca europeus. Volem ser la capital d’Europa del 5G i el hub més gran a Espanya. Quan parlo de la MWC parlo de Barcelona, Catalunya i Espanya, perquè cada vegada treballarem més en xarxa. Aquests projectes de bandera no els farem tots a Barcelona, des de la Capital en farem a tot Espanya. Tenim una oficina molt potent a Madrid i quatre dels patrons hi tenen la seu.

Per això cal més pressupost?

Ara mateix estic fent una reflexió per obtenir més recursos dels patrons. Una dotació pressupostària amb més diners permetria fer coses més grans. Amb aportacions addicionals dels patrons actuals o amb la incorporació de nous, com alguna entitat financera que vulgui apostar pel país i la innovació. Però els programes de futur que volem dur a terme no dependran del fet que vinguin més diners. Seran més grans o menys, però el full de ruta el farem igual.

I en el món emprenedor?

Els ecosistemes del món més competitius són els que han aconseguit combinar molt bé el compromís de les corporacions, les start-ups i els centres de recerca facilitant una transferència efectiva. El 4YFN abans era un invent i ara aquestes empreses comencen a ser importants en qualsevol congrés.

Fira de Barcelona també està ara en un impàs i el director de Telefónica a Catalunya, Kim Faura, sona com el candidat a presidir-la.

El que està passant a Fira passarà també en algun moment a la Cambra de Barcelona i a Foment del Treball. És un tema que no ens ha d’afectar. I si ve un president que és teleco, bingo total! El Kim coneix perfectament el projecte, la MWC i el Congrés. Si li toca presidir-la, perfecte, però això no ens afecta.