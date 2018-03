Catalunya assoleix un PIB de 234.651 milions el 2017

El producte interior brut (PIB) de Catalunya va arribar als 234.651 milions d'euros l'any 2017, xifra que significa un creixement del 3,4% respecte a l'any anterior, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

La millora de l'economia catalana encadena ja tres anys seguits per sobre el 3%, fet que no passava des de fa una dècada. El creixement de Catalunya el 2017 supera en tres dècimes la millora del PIB espanyola (3,1%) i està un punt per sobre de la mitjana de la Unió Europea (2,4%9.

Des de l'òptica de la demanda, destaca el fort dinamisme de les exportacions totals a l'estranger, que van augmentar un 6,3% i arriben als 92.435 milions d'euros el 2017. Les exportacions cada cop pesen més en l'economia catalana, i han passat de representar el 30% del PIB el 2010 al 39% el 2017.

De la banda de l'ferta, el creixement econòmic l'han liderat la indústria (46.170 milions d'euros) i la construcció (10.422 milions), amb un increment del 4,9% i el 4,7%, respectivament. No obstant, el sector serveis continua tenint el major pes, amb 156.489 milions d'euros, però amb un creixement inferior, del 2,9%, dues dècimes menys que l'any anterior. Les branques agràries, menys significatives en valor total (2.169 milions) van registrar un descens del 3,1%.