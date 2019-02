El Consell de Garanties Estatutàries afirma que el límit de 15 minuts a les VTC atempta contra la llibertat d'empresa

El Consell de Garanties Estatutàries ha donat una mala notícia al sector del taxi després d'un mes d'eufòria arran del decret contra les VTC i l'adeu d'Uber i Cabify a Barcelona. L'organisme, que emet dictàmens no vinculants, ha presentat aquest dilluns una dura crítica del decret llei del 29 de gener en què es regula el lloguer de vehicles amb conductor.

Aquest decret, impulsat pel departament de Territori –que lidera el conseller Damià Calvet– imposava entre altres mesures l'obligatorietat de contractar els VTC amb 15 minuts d'antelació. Les dues grans empreses que operaven a Barcelona amb aquesta mena de llicències, Uber i Cabify, van avisar en el seu moment que més del 95% de viatges que operaven no complien aquesta condició, per la qual cosa la consideraven inassumible.

El Consell de Garanties és la més alta institució jurídica de la Generalitat de Catalunya i vetlla per l'adequació de les lleis que surten del Parlament a l'Estatut i a la Constitució. En aquest cas, la resposta ha sigut clara: "El paràgraf [...] relatiu a l'establiment d'un interval de temps mínim de 15 minuts vulnera el dret a la llibertat d’empresa de l’article 38 atès que en constitueix una restricció no raonable, segons els principis d’adequació, de necessitat i de proporcionalitat".

Aquesta opinió, adoptada per unanimitat, afecta també el permís que el mateix decret donava als ens locals, com ara l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per augmentar encara més el temps necessari per contractar un VTC. En aquest cas també s'entén que la mesura afecta la llibertat d'empresa.

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha recordat en roda de premsa que el dictamen "no és vinculant", per la qual cosa l'executiu manté la previsió que vagi al ple del Parlament per la seva convalidació. Tot i així, Artadi ha assegurat que el departament de Territori i Sostenibilitat treballarà per tal que el decret compleixi totes les garanties legals.

Sobre el període de 15 minuts considerat contrari a la llibertat d'empresa per part del Consell de Garanties, la portaveu del Govern ha considerat que "respecta la proporcionalitat" entre dos serveis que provenen de règims reguladors diferents. No obstant, ha insistit que el decret és "temporal" mentre es treballa en una "llei integral" que reguli el conjunt de vehicles amb conductor de menys de nou places, que afectaria tant el sector del taxi com el dels VTC.