EN DIRECTE | L'ingrés mínim vital serà almenys de 461 euros al mes i es podrà demanar a partir del 15 de juny

"No deixarem ningú enrere". El govern espanyol ha repetit aquesta consigna en multitud de contextos durant la pandèmia per recordar que una de les seves prioritats per aquesta crisi és evitar l'increment de la pobresa extrema. L’executiu ha aprovat finalment aquest divendres en un consell de ministres extraordinari i per videoconferència l’ingrés mínim vital, una ajuda per a aquelles persones més vulnerables que no arribin a un mínim d'ingressos.

La portaveu del govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha admès que a la borsa de pobresa ja identificada s'hi han sumat milers de famílies que "Ha fet oportú accelerar els ritmes", admès. Tant ella com el vicepresident segon, Pablo Iglesias, s'han referit a la prestació com "un nou dret de ciutadania" que arriba en un moment especialment complicat.

En què consisteix?

Es tracta d'una prestació no contributiva que garantirà uns ingressos mínims a les persones que han quedat més tocades per la pandèmia. A diferència d'altres ajudes, Escrivá ha assegurat que no és una "prestació a l'ús", ja que hi haurà altres polítiques socials al voltant de l'ajuda.

Quina és la quantitat?

Per establir-ne els límits el ministeri ha definit fins a 14 tipus de llars diferents. Hi entren en joc variables com, per exemple, el nombre de fills o de persones que hi conviuen. Així doncs, la prestació pot anar des dels 461 euros per a un sol adult fins als 1.015 per a una família formada per dos adults i tres o més fills. Cadascuna d’aquestes “llars tipus” haurà de quedar per sota d’un llindar a través d’un test de renda i un altre de patrimoni. Aquest càlcul, però, no tindrà en compte l’habitatge habitual.

Qui la podrà demanar?

Persones entre 25 i 65 anys o a partir de 18 anys si tenen hi ha menors a càrrec. Malgrat en un principi es va parlar d’un milió de famílies seran finalment 850.000 les beneficiades per aquesta mesura. En total, al voltant de 2,3 milions de persones en situació de vulnerabilitat que, segons les previsions del ministeri, s’hi podrien acollir.

Com s'haurà de demanar?

Les sol·licituds s'hauran de fer a través de la seu electrònica de la Seguretat Social. Iglesias ha insistit que el govern ha fet tot el possible per agilitzar els tràmits i només en caldrà un de sol. Es podran demanar a partir del 15 de juny i totes les peticions que es rebin fins al 15 de setembre es cobraran amb efecte retroactiu des de l'1 de juny.

Negociacions i pactes

El camí fins a veure la llum no ha estat fàcil. Els canvis i els matisos s’han repetit durant un procés que tampoc ha evitat els desencontres en el si del govern. El vicepresident segon, Pablo Iglesias, va plantejar en paral·lel un ingrés “pont” que pogués arribar al maig a les butxaques dels ciutadans que més ho necessitessin. La intenció del dirigent de Podem es va arribar a anunciar com a punt a aprovar en el consell de ministres, però finalment el ministeri la va frenar i va tirar endavant amb el seu disseny. Escrivá és l’arquitecte d’aquesta mesura i, de fet, ja l’estudiava des del seu anterior càrrec com a president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef).

L’ingrés mínim vital també s’ha convertit en una peça en els pactes i les dinàmiques entre els nacionalistes bascos i el govern de Sánchez. Dimecres l’executiu va acordar amb el PNB transferir-ne la gestió a Euskadi i Navarra abans del 31 d’octubre. Així doncs, tots dos territoris assumiran les funcions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. L’Estat ho justifica per "l'especificitat que suposa l'existència d'hisendes forals" en aquestes comunitats autònomes, però gràcies a aquest canvi de cromos va aconseguir el vot del PNB en la pròrroga de l'estat d'alarma.