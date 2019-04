El Govern mantindrà el sistema de vot electrònic a les cambres tot i el rebuig de l’Estat

La introducció per primera vegada del vot electrònic a les eleccions de les cambres de comerç del 8 de maig continua sent un punt de conflicte entre la Generalitat i el govern central. Segons ha pogut saber l’ARA, el Govern manté la seva intenció que per emetre el vot remot només es requereixi un certificat digital, tot i que la secretaris d’estat de Comerç va enviar ahir un requeriment per escrit perquè hi hagi una doble autenticació. Una reclamació que han fet alguns dels candidats, com Ramon Masià o Carles Tusquets.

Representants de la conselleria d’Empresa i Coneixement es van reunir dilluns amb la secretària d’estat de Comerç al ministeri perquè aquest volia saber els motius pels quals el govern català havia optat per requerir només el certificat digital. La Generalitat va defensar que l’ordre que va emetre el ministeri sobre com havia de ser el vot electrònic preveia que aquest vot podia ser tant via certificat electrònic com mitjançant la doble autenticació. A més, la conselleria d’Àngels Chacón manté que la doble autenticació complicaria encara més el procés de votació de les cambres, que ja de per si compten amb una baixa participació.

Unes explicacions que no van satisfer la secretària d’estat de Comerç, que fa una interpretació completament diferent de la mateixa ordre ministerial. El requeriment per escrit que ha enviat a la Generalitat deixa clar que aquest vot ha de tenir una “doble autenticació”. L’escrit insisteix que el vot es pot fer “amb un certificat digital vàlid i clau privada o qualsevol altre mecanisme de doble autenticació”.

Fonts de la conselleria d’Empresa, però, deixen clar que no tenen intenció de canviar el sistema de votació i argumenten que aquest requeriment és una carta amb la qual no estan d’acord “ni en el fons ni en les formes”. Alhora, insisteixen que no hi ha cap “argumentació jurídica ni tècnica” que acompanyi aquesta nova “interpretació” de l’ordre ministerial. “El certificat digital per imperatiu legal és suficient per fer qualsevol acció administrativa”, asseguren fonts de la conselleria. Aquestes mateixes fonts recorden que la Generalitat és qui té les competències per establir el règim electoral de les cambres de comerç.