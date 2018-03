Henkell aconsegueix la majoria de Freixenet per 220 milions

El grup alemany Henkell ha tancat un acord per adquirir el 50,7% de Freixenet, amb la qual cosa aconseguiria la majoria de control de la cavista catalana, segons han confirmat a l'ARA fonts de la companyia.

L'acord podria signar-se avui mateix, segons avança 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ARA.

La companyia alemanya, filial vitivinícola de la companyia Dr. Oetker, hauria arribat a un pacte per comprar les participacions de les famílies Hevia-Ferrer i tres dels accionistes de la branca familiar Bonet-Ferrer.

No obstant, el fins ara primer accionista de Freixenet i president d'honor, José Ferrer Sala, continuarà com a accionista de la companyia, amb un 42% del capital. També hi continuarà l'actual president de Freixenet, de la Fira i de la Cambra d'Espanya, José Luis Bonet.

Amb tot, en l'acord s'ha pactat també la possibilitat que Henkell compri en un futur les accions d'aquests dos membres de la família Ferrer que es queden en l'accionariat de Freixenet, a un preu ja pactat.

Els 220 milions que pagarà Henkell signifiquen que la totalitat de Freixenet val poc més de 440 milions d'euros, una xifra inferior a la que es va plantejar a l'inici de l'operació, quan Freixenet es valorava en més de 500 milions.

En el futur, el canvi del control comportarà també una remodelació del consell d'administració de Freixenet, en el qual es preveu que la companyia alemanya tingui la majoria, amb tres representants, mentre que el membres de la família Bonet que s'hi queden en tindran dos.