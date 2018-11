L'habitatge i els carburants eleven els preus a Catalunya fins al 2,4%

Els preus a Catalunya durant el mes d'octubre van experimentar un creixement interanual del 2,4%, xifra que suposa un repunt d'una dècima respecte a les dades del mes anterior. Segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'evolució dels preus a Catalunya es troba lleugerament per sota la mitjana espanyola (2,3%).

El creixement de l'Índex de Preus al Consum (IPC) al Principat es deu sobretot a l'encariment del preu dels carburants (del 6% en comparació amb l'any passat) i de l'habitatge (del 4,4%). Els únics béns de consum que han experimentat un descens en el preu són aquells relacionats amb el sector de l'oci i la cultura, que s'han abaratit un 0,1% respecte al 2017.

Aquest comportament, també generalitzat a tot Espanya, es deu a "la disminució en el preu dels paquets turístics", segons l'INE.

Catalunya és una de les comunitats on més creixen els preus, superada per Castella-La Manxa (2,6%), Castella i Lleó (2,5%) i la Navarra (2,5%). A l'altre extrem del rànquing es troben Ceuta i Melilla, on l'IPC va experimentar un creixement de l'1,3 i el 0,8% respectivament.