L'IPC a Catalunya va tancar el 2018 en un 1,4%

L'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya va tancar el 2018 en un 1,4%, segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A Espanya l'IPC al tancament de l'any es va situar dues dècimes per sota, en un 1,2%.

Al desembre l'IPC de Catalunya es va moderar i va baixar cinc dècimes respecte al mes de novembre, quan la taxa interanual es va situar en un 1,9%. Al conjunt de l'Estat els preus també es van moderar al desembre amb un descens també de cinc dècimes respecte a l'1,7% del mes de novembre.

L'INE atribueix la moderació dels preus al mes de desembre a la baixada del cost dels carburants i del gasoil per a la calefacció, i a la moderació dels preus de l'allotjament.

L'augment anual més elevat dels preus a Catalunya el van registrar els serveis postals, amb un 12,2%, seguit de l'electricitat, gas i altres combustibles, amb un increment del 5,6%. Altres augments importants es van registrar en la telefonia, amb un 3,9%; les begudes alcohòliques, amb un 3,5%; els serveis d'allotjament, amb un 2,9%; les assegurances, amb un 2,7%; i el parament de la llar, amb un 2,4%.

En canvi, els principals descensos a Catalunya durant el 2018 es van produir en els equips de telefonia (-16,5%); els equips audiovisuals, de fotografia i procés de la informació (-4,2%); els grans béns duradors per a l'oci i la cultura (-1,8%); i els tèxtil de la llar (-1%).

A nivell estatal, segons l'INE, entre els grups que van contribuir a la moderació de la taxa interanual de l'IPC al desembre hi ha el transport , que va retallar més de 3 punts la seva taxa anual, fins al 0,2% , per l'abaratiment dels carburants ; l'habitatge , en què la taxa anual va baixar tres dècimes, fins al 2,5%, pel cost més baix del gasoil per a calefacció, i els hotels, que van reduir tres dècimes la seva taxa , fins a l' 1,8% , per l'abaratiment dels serveis d'allotjament.

Per contra, entre els ascensos va destacar el grup d'oci i cultura , que va elevar quatre dècimes la seva taxa interanual , fins al -0,1% , per l'encariment dels paquets turístics.