La corredoria Jori Armengol creix a Pamplona, Saragossa i Vitòria

La corredoria d’assegurances barcelonina Jori Armengol & Asociados té previst ampliar la seva presència a nivell espanyol a Saragossa, Pamplona i Vitòria amb la compra aquest any de tres corredories.

La companyia, que el 2019 ja va adquirir dues corredories més a Barcelona i Bilbao, va tancar l’últim exercici amb un creixement del 10% de la facturació, fins als 43 milions d’euros.

Segons Ferran Jori, president executiu de l’empresa, l’estratègia de creixement de la firma fins al 2025 té com a objectiu doblar la facturació fins a una xifra pròxima als 100 milions d’euros. Per aconseguir-ho, Jori Armengol mantindrà el creixement a nivell territorial dins l’Estat amb l’adquisició, de mitjana, de dues o tres corredories més a l’any.

De cara a un futur a curt termini, l’empresa està en converses amb una setantena de firmes del sector de diverses ciutats d’Espanya potencialment interessades a ser absorbides per Jori Armengol, entre les quals hauran de sortir les pròximes adquisicions. Tot i potenciar inicialment Barcelona, Madrid (on també té una oficina) i l’eix de l’Ebre (Aragó, Navarra i el País Basc), l’empresa basarà les futures compres en funció del tipus de corredoria i la cartera de clients, més que no pas en la seva ubicació territorial.

A banda del creixement per expansió, la companyia també preveu mantenir el ritme de creixement “orgànic” de les primes dels últims exercicis, que ha estat entre el 8% i el 12% anual, explica el seu president. “A Espanya som grans, però hem de ser-ho més”, diu Ferran Jori.

La firma, que té 60 treballadors, té com a principals competidors diversos brokers internacionals, tot i que de moment descarta fer el salt a altres països.

Potenciar la divisió de crèdit

La tercera pota de l’estratègia de creixement de Jori Armengol passa per la divisió d’assegurances de crèdit, que opera sota la marca de Jori Credit Solutions i que dirigeix Javier Oviedo. L’ spin-off representa el 15% del negoci total del grup.

Les assegurances de crèdit cobreixen el risc d’impagament en diversos camps, com ara el factoring (cessió de futurs cobraments), gestió d’avals o pòlisses de crèdit. Jori Credit unifica els diversos aspectes per oferir una “solució de 360 graus” als clients, diu Ferran Jori.