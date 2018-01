L'Estat dona per perduts com a mínim 2.700 milions d'euros per les radials fallides

La licitació de les autopistes radials rescatades comença aquest febrer i, com a molt, suposarà 1.000 milions d'ingressos per a les arques públiques espanyoles. Segons fonts del ministeri de Foment, l'Estat compta que el procés de relicitació de les autopistes fallides aporti entre 700 i 1.000 milions d'euros als comptes públics. Aquesta xifra, però, és molt més baixa que els 3.718 milions d'euros que el Tribunal de Comptes va quantificar que costaria tot el procés. A més, el mateix govern espanyol va pressupostar uns 2.000 milions d'euros de cost per a les arques públiques aquest 2018, mentre que les empreses l'elevaven fins a uns 4.500 milions. Per tant, el mínim són 2.700 milions perduts si ens fixem en la xifra del Tribunal de Comptes, però podria elevar-se més en funció de les resolucions judicials.

Les mateixes fonts han aclarit que el procés començarà aquest febrer amb la R4 i continuarà al març amb la resta d'autopistes amb l'objectiu d'acabar el procés aquest mateix desembre i poder establir un període de sis mesos per començar a determinar la responsabilitat patrimonial de l'administració, justament el concepte pel qual les empreses concessionàries reclamen aquestes quantitats tan elevades a l'administració pública.

De fet, el govern espanyol ja va modificar les clàusules per contracte quan se signen licitacions públiques per reduir la responsabilitat patrimonial que les companyies poden exigir a l'Estat. L'executiu central no només ha de fer front a aquestes elevades despeses amb les radials fallides, sinó que també s'ha donat en el cas de la concessió del túnel de l'AVE als Pirineus, pel qual les constructores li reclamaven més de 450 milions d'euros.

El govern espanyol ja va explicar que pretenia licitar les autopistes per paquets; com han aclarit fonts de Foment, es farà en aquestes dues fases i en una última amb l'autopista AP-41 (de Madrid a Toledo), per a la qual es preveu una licitació més lenta.

Però des del ministeri eviten posar una xifra exacta a la pèrdua perquè dependrà dels diferents litigis que puguin sorgir dels conflictes amb els fons voltor que reclamen les indemnitzacions. Per això, la factura final podria elevar-se encara més.