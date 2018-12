Microsoft s’alia amb la Fnac per introduir punts de venda físics

El gegant tecnològic Microsoft aposta per la venda en el canal presencial i, almenys de moment, ho farà a través d’espais a les botigues Fnac. La cadena francesa d’electrònica, electrodomèstics i cultura acollirà als seus establiments tots els centres de venda físics de l’empresa nord-americana a Espanya.

A diferència d’altres marques, que opten per obrir botigues pròpies, els punts de venda de Microsoft, tot i tenir una personalitat pròpia, queden integrats en la resta de lineals de tecnologia de la Fnac.

Segons Carolina Castillo, directora de consum de Microsoft Ibérica, el client mitjà pateix una “paràlisi” a l’hora d’adquirir un nou ordinador, causada per l’excés d’informació i la falta de coneixements tècnics, per la qual cosa Microsoft dona directament formació al personal de Fnac perquè puguin oferir un guiatge als consumidors, a més d’aportar-hi personal propi.

Marcos Ruao, director general de Fnac a Espanya, va explicar que en un futur pròxim els 600 venedors de productes tecnològics de la cadena a Espanya hauran rebut formació de Microsoft. En aquests punts de venda també hi ha venedors d’altres empreses, com HP, Novo i Acer, les altres marques de les quals es vendran dispositius electrònics amb programari de Microsoft, que també reservarà un espai prominent per als seus propis dispositius Surface.

A més, Castillo sosté que la Fnac també proporciona clients early adopters (els primers a adoptar un producte i que marquen tendències de consum). El servei postvenda està gestionat únicament per la Fnac.

Client tecnològic

De moment, l’empresa tecnològica obrirà 15 punts de venda a Espanya el 2019, quatre dels quals seran a Barcelona. El punt de venda més gran de Microsoft a Espanya es va obrir ahir a la botiga Fnac que hi ha al centre comercial L’Illa Diagonal. A més del que ja està operatiu a la Fnac del Triangle, la multinacional nord-americana preveu obrir-ne dos més als establiments que la cadena francesa té als centres comercials La Maquinista i Arenas. Ruao va assegurar que l’aposta per la capital catalana es devia al fet que el client barceloní és el que té un perfil més tecnològic de tot l’Estat.