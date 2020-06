Seat mostra la seva moto: costarà uns 6.500 euros

Seat ha presentat aquest dimarts la seva moto, que fabricarà l'empresa catalana Silence, i que sortirà al mercat a un preu al voltant dels 6.500 euros, segons ha explicat el vicepresident comercial de Seat i conseller delegat de Cupra, Wayne Griffiths, durant la inauguració de Casa Seat, la nova seu de la marca de Martorell que s'ha inaugurat en ple Eixample de Barcelona, a la cruïlla de la Diagonal amb el passeig de Gràcia.



El predisseny de la moto ja es va presentar a l'Smart City Barcelona, però la versió definitiva s'havia de mostrar durant el Mobile World Congress, que es va suspendre a causa de la pandèmia. Aquest dimarts s'ha presentat durant la inauguració de Casa Seat, el primer acte amb presència física de la marca després del covid-19, al qual han assistit la consellera d'Empresa, Àngels Chacón; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i representants del món empresarial i social de la ciutat com ara el president de CaixaBank, Jordi Gual; el de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el d'Agbar, Ángel Simón, el conseller delegat de Saba, Josep Martínez Vila; el president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, o el doctor Bonaventura Clotet. La vicepresidenta del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha participat en l'acte de manera telemàtica.

Durant l'acte, Wayne Griffiths ha presentat la nova marca de Seat, Seat Mó, dedicada a la mobilitat urbana i sostenible. Dins de la marca s'inclou la nova moto elèctrica de Seat, que, a més de vendre's, també es podrà llogar, a un preu inferior als 200 euros al mes, i que també s'utilitzarà per al servei de moto compartida a la ciutat de Barcelona, que operarà amb la marca Seat Mó aviat, ja que l'automobilística va aconseguir 348 llicències per a aquest negoci en el concurs que va fer l'Ajuntament.

Dins de la marca també s'inclou un nou patinet elèctric, el segon de Seat, que millora les prestacions de l'anterior, tindrà 65 quilòmetres d'autonomia i podrà superar desnivells de fins al 20%.

El president en funcions de Seat, Carsten Isensee, ha aplaudit el pla de l'automòbil aprovat pel govern espanyol. "És un pas en la direcció adequada per seguir desenvolupant el sector de l'automoció", ha dit, i ha destacat que no només preveu la renovació del parc de cotxes, sinó també aspectes clau com la inversió industrial.

La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, ha demanat a Seat trobar en el Govern un soci en la "nova era" de la mobilitat, davant els reptes i les oportunitats que planteja, mentre que l'alcaldessa Ada Colau ha remarcat que Barcelona, ciutat a la qual està lligada Seat des de fa 70 anys, vol impulsar una mobilitat "urbana, sostenible, eficaç, eficient, que redueix la contaminació al mateix temps que facilita la vida dels veïns".