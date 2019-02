El grup TCN troba comprador i evita ‘in extremis’ la liquidació

La companyia de roba femenina TCN ha aconseguit evitar a l’últim moment el tancament. Segons ha pogut saber l’ARA, l’empresa –que des del novembre està en concurs de creditors– passarà a mans de la companyia tèxtil Nath, amb seu a Amposta, que es quedarà tant les dues naus que té TCN a Arenys de Munt com l’emblemàtica marca creada l’any 1986 per Totón Comella i Josep Maria Donat.

L’acord final ja l'han validat les dues empreses i ara només ha de rebre el vistiplau de la jutge. El pacte, que previsiblement se signarà aquesta mateixa setmana, estableix que Nath compri TCN per 320.000 euros, una oferta presentada 'in extremis' divendres passat. L’acord també inclou quedar-se només un terç de la plantilla, 24 dels 60 treballadors que hi ha entre la fàbrica i les botigues.

Tanquen la meitat dels locals

La meitat dels vuit establiments que TCN té a Espanya tancaran. Concretament, abaixaran la persiana els de Saragossa, València, Palma i el del centre comercial La Moraleja de Madrid, mentre que es mantindran obertes les dues botigues de Barcelona (situades als carrers Rosselló i Mestre Nicolau), la de Sant Cugat i la de Madrid del carrer Claudio Coello. TCN, que el 2017 va facturar 5 milions i va perdre 400.000 euros, acumula un deute de 5 milions, dos dels quals són a curt termini. Aquests deutes són els que han estat a punt de provocar-ne la desaparició.

A finals de l’any passat Nath ja s’havia mostrat interessada a comprar TCN, però es va fer enrere fins a la inesperada reaparició d’aquests últims dies. El grup d’Amposta ja va comprar la marca de banyadors Ory, que va rescatar quan també estava a punt de ser liquidada.

Nath no és l’única empresa que els últims mesos ha volgut adquirir TCN. També ho va provar, dues vegades, el grup de roba femenina Javier Simorra, que finalment va abandonar la idea i es va autodescartar.

Fins ara TCN ha sigut propietat del fons de capital risc barceloní Endurance Equity Partners, que va adquirir una majoria del grup a finals del 2015, deixant Comella i Donat com a socis minoritaris. El maig del 2017 va comprar la resta del capital i es va convertir en l’únic propietari.