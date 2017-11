El TSJC tomba el recurs de Foment de Treball contra la vaga general

La secció segona de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha admès el recurs de Foment del Treball contra la vaga general d'aquest dimecres convocada per la Intersindical-CSC. El TSJC considera que el recurs de la patronal s'hauria hagut de fer a la sala social, no a la contenciosa-administrativa, i que, per tant, no hi té jurisdicció. Immediatament després de saber que s'havia desestimat el recurs, Foment l'ha presentat a la sala social, i ha demanat també mesures cautelars perquè no es permeti la vaga.

La patronal catalana va sol·licitar mesures cautelars prèvies a la interposició de la demanda, i ja la setmana passada van denunciar que la vaga va ser convocada "per motius extralaborals". Segons Foment del Treball la redacció de la convocatòria havia ocultat els motius polítics que hi ha darrere de la vaga del 8 de novembre.

Es planteja una "situació de conflicte col·lectiu que ha de resoldre la jurisdicció social, única competent per examinar qüestions com la plantejada", diu l'escrit. "Sense necessitat de plantejar un conflicte de competència, ja que la interlocutòria de la sala del social citada pel recorrent es refereix a una convocatòria de vaga diferent de la que es pretén impugnar en aquest procediment, es procedirà a no admetre el present recurs per a la protecció dels drets fonamentals, per ser competència de la jurisdicció social", argumenten els magistrats.