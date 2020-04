UGT presenta un ERTO que afectarà tots els centres que té a Catalunya

La crisi del coronavirus no només està deixant sense feina milers de treballadors d’empreses, sinó també els dels sindicats, que tenen com a objectiu defensar precisament els interessos d’aquests empleats. Un dels dos sindicats majoritaris, la UGT, ha iniciat un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que afecta “tots els centres de treball” que l’organització té a Catalunya.

En un document escrit al qual ha tingut accés aquest diari, la direcció té previst suspendre tant l’activitat d’una part de la plantilla com reduir la jornada d’una altra. El sindicat, que té com a secretari general a Catalunya Camil Ros, argumenta l’expedient per causes productives com a conseqüència del “brusc descens de l’activitat de l’organització arran de la pandèmia del covid-19”. Aquest diari es va posar en contacte amb Ros, que va declinar concretar a quants treballadors afectarà l’ERTO ni fer cap altre tipus de declaració fins que es tanquin les negociacions, cosa que es preveu que passi dilluns. “L’afectació i la durada serà gradual”, es va limitar a dir. Però el dirigent sindical sí que va aclarir que la decisió no l’ha pres la UGT de Catalunya en exclusiva, sinó que és d’abast estatal, i va garantir que l’atenció als afiliats afectats en l’àmbit laboral pel covid-19 “continuarà activa al 100%”.

L’anunci de l’ERTO es va fer la setmana passada a la plantilla, i el comitè d’empresa i la direcció ja s’han reunit diverses vegades en la taula negociadora al llarg d’aquesta setmana per arribar a un acord definitiu.

L’altre sindicat majoritari, Comissions Obreres, descarta presentar cap tipus d’expedient de regulació. Segons portaveus del sindicat, el pressupost per a aquest any aguantarà les conseqüències de la crisi provocada pel coronavirus.

L’ERTO a causa de la pandèmia no és el primer a la UGT en els últims anys. El 2014 el sindicat va pactar un expedient de regulació temporal per a tots els seus treballadors. Amb l’ERTO s’evitaven els 55 acomiadaments plantejats inicialment per la direcció del sindicat, cosa que suposava un 20% de la plantilla en aquell moment.

94.000 ERTOs a Catalunya

L’ERTO a la UGT se sumarà als prop de 94.000 expedients que s’havien presentat a Catalunya fins ahir, segons les dades del departament de Treball, que ja afecten un total de 688.052 treballadors que hauran d’anar a l’atur temporalment.

Ahir es van registrar 420 nous expedients, que afecten 3.050 treballadors. Més del 94% dels procediments s’han registrat al·legant causa de força major per culpa del covid-19, que inclouen el 86% dels treballadors afectats. Les persones incloses en un expedient ja representen gairebé el 20% de la població que hi havia ocupada a Catalunya a finals del 2019.

Els serveis representen més del 80% dels expedients i el 70% dels treballadors. En total, prop de 77.000 empreses d’aquesta branca d’activitat han presentat un ERTO per a més de 491.000 empleats. Dins dels serveis destaquen la restauració i els serveis de menjar i begudes amb 18.890 ERTOs que afecten 107.717 persones, seguits pel comerç al detall.