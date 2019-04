Catalunya marca el pitjor març des del 2011 en la reducció de l'atur registrat

L'atur registrat va caure a Catalunya en 902 persones al març, fins a situar-se en un total de 395.740 aturats, segons les dades fetes públiques aquest dimarts pel ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Així doncs, aquesta davallada significa una reducció del 0,23% respecte al febrer. En l'acumulat de l'últim any, la dada d'aturats ja ha caigut en un 3,82% i el març passat hi va haver 15.721 persones menys sense feina respecte a l'anterior.

D'aquesta manera, el març passat va suposar una frenada important en el ritme de caiguda de l'atur registrat dels últims anys. Des del 2011 -quan el nombre de desocupats es va incrementar en 8.658 persones respecte al febrer- el retrocés no havia estat mai inferior a 1.000 persones en el tercer mes de l'any. De fet, des del 2014 la xifra s'havia situat sempre per sobre dels 5.000, una dada que contrasta amb la reducció de 902 aturats d'aquest 2019.

Per demarcacions, durant el març l'atur es va incrementar en 849 persones a Barcelona, mentre descendir a la resta. A Tarragona el total de desocupat va caure en 64 ; a Girona, en 761 persones; i a Lleida, en 26.

Al conjunt de l'Estat, el nombre de persones a l'atur ha disminuït en 33.956 en relació amb el mes anterior, cosa que situa la xifra total de desocupats inscrits en 3.255.084 persones. Així doncs, el total de persones a l'atur es va reduir en un 1,03%. Aquest és el descens més petit en un mes de març des del 2014, encara que cal tenir en compte que aquest any la Setmana Santa (que acostuma a animar el mercat laboral) cau a l'abril i no al març com l'any passat.

Per la contra, les estadístiques han estat més positives pel que fa al número d'ocupats que ha sumat la Seguretat Social. El mes passat va tancar amb un augment mitjà de 155.104 afiliats, per sobre de l'increment de cotitzants del mateix mes del 2018. Amb aquest repunt, el total d'ocupats va tornar a superar els 19 milions, situant-se en 19.043.079 afiliats. La xifra és la més alta en un mes de març dels últims 11 anys.

En aquest cas, el descens acumulat de l'últim any és del 4,89%, és a dir, 167.467 persones menys a l'atur respecte al març del 2018. Durant el tercer mes del 2019 a Espanya es van signar prop d'1,7 milions de contractes, dels quals poc més d'un 10% van ser indefinits. Del total, tan sols un 6,3% són contractes indefinits a temps complet.

Un mercat laboral "fràgil i injust"

En aquest sentit, el sindicat UGT ha criticat que l'ocupació que es va crear durant el març es caracteritza per ser temporal, estacional i precària, de manera que reflecteix un mercat laboral "fràgil i injust". En un comunicat, ha explicat que malgrat l'increment de 155.104 afiliats la majoria de contractes estan vinculats a activitats econòmiques estacionals com el turisme.

D'aquesta manera, la UGT ha urgit a "recuperar els drets dels treballadors i derogar en la seva totalitat les reformes laborals". Per al sindicat, el descens continuat de la taxa de cobertura i l'increment de l'atur de llarga durada requereixen ampliar la protecció als desocupats. Així doncs, proposa modificar el criteri d'accés a les prestacions.

Contractacions per Setmana Santa

Aquest any el nombre de contractacions per Setmana Santa superarà els 159.400 contractes , fet que suposa un increment del 4,2% respecte a l'any passat , impulsats pel turisme, segons l'estimació realitzada per la firma de recursos humans Adecco. Precisament, Catalunya lidera el rànquing segons el nombre de contractes, amb gairebé 29.000 , un 6,5 % més que el 2018.

Per darrere , tanquen la llista Madrid ( 22.700 contractes, un 6% més ) , Andalusia ( 18.400 contractes, un 5,6% més ) i el País Valencià ( 18.000 , un 1,2 % més ) . El sector que requerirà més treballadors serà de nou el turisme, que desperta amb les vacances de Setmana Santa.